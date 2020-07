Por nevadas y lluvias, refuerzan controles en las rutas de Neuquén

Los equipos de Seguiridad Vial de la provincia y de Nación reforzaron su presencia en rutas de Neuquén por las condiciones climáticas que se endurecerían desde hoy. Nevadas y lluvias persistentes, que se intensificarán durante el jueves y viernes, más ráfagas fuertes en el centro de la provincia, complicarán la circulación y obligarán a los conductores a reforzar las medidas de precaución.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que hoy continuaba la probabilidad de nevadas en la región precordillerana de Neuquén y sur de Río Negro. Las condiciones se van a intensificar desde mañana con lluvias y nevadas persistentes en San Martín de los Andes, El Bolsón, Bariloche, Villa la Angostura, Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia, Caviahue, alto Neuquén. También se extienden sobre la región precordillerana.

La otra condición climática que va a provocar dificultades será la presencia del viento, con ráfagas fuertes en el centro de Neuquén y el sur de Río Negro, donde también hay probabilidad de lluvias y nevadas.

Ante este panorama, la Dirección provincial de Seguridad Vial informó que, junto a sus pares de Nación, reforzaron su presencia en las Rutas 22, 237 y 40 Sur. Estas son las que mayores complicaciones presentan, sobre todo en la zona de Collón Curá y Zapala.

Este refuerzo de los controles se realiza a la par de que la Unión de trabajadores llamó a no concurrir a los puestos, como forma de protesta en repudio al pago en cuotas del aguinaldo y en reclamo de que se garanticen las condiciones laborales. Explicaron que nunca dejaron de trabajar aunque no están considerados dentro de los servicios esenciales, por lo que el llamado a quedarse en sus casas no es un paro en sí mismo. Hoy, el Gobierno convocó a una reunión a los gremios para abordar el tema del pago.