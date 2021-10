Por qué Bariloche es el destino más elegido en el programa PreViaje

La vuelta al turismo post-pandemia iba a ser un desafío para todos los destinos, en el país y en el mundo. Mucho depende de regulaciones y decisiones en altas esferas, muchas veces ajenas a cada localidad turística. Pero también hay mucho de actitud: había que generar un interés por viajar en una sociedad que aún está temerosa de subirse a un avión o un ómnibus de larga distancia. Y Bariloche parece haber encontrado el camino, porque lidera los destinos elegidos por los argentinos que se han sumado al programa PreViaje.

La capital de los lagos del sur hizo una apuesta fuerte a la promoción turística, incluso desde antes de saber cómo iba a desenvolverse la reapertura del turismo en Argentina y los atisbos de regreso del turismo internacional. Había que crear interés: tanto, que los turistas eligieran los paisajes barilochenses por encima incluso de destinos consolidados como Mar del Plata, las Cataratas del Iguazú o El Calafate. Y lo logró, con un esfuerzo de promoción liderado por el Municipio, a través de su Secretaría de Turismo, y el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur).

El intendente de Bariloche Gustavo Gennuso sostuvo la estrategia desde temprano y ahora la ciudad empieza al fin a cosechar los frutos, para alivio de una economía que depende en gran medida, directa e indirectamente, de la llegada de turistas.

El desafío de generar demanda

Para Gastón Burlon, secretario de Turismo del Municipio de Bariloche, que la ciudad cordillerana lidere el ranking del programa PreViaje “no es casualidad: la demanda no se genera sola, hay que generarla, y eso se hace promocionando el destino, queremos que la gente tenga ganas de venir a Bariloche y eso no se logra sólo mostrando el paisaje”.

El funcionario, que además preside el Emprotur, detalló que desde que se anunció la esperada vuelta del programa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ya se desarrollaron cuatro fuertes campañas, personalizadas y a públicos específicos, para conquistar turistas hasta diciembre, cuando finalizan las compras anticipadas. De hecho, Bariloche fue una de las ciudades que participó del lanzamiento del plan nacional en el Parque Nacional Iguazú, el pasado agosto. Y ya había encabezado la primera edición de PreViaje, con el 50% de los turistas adheridos al programa eligiendo a la localidad para sus vacaciones.

Hay que tener en cuenta que, según datos del Ministerio, para esta segunda edición de PreViaje ya se cargaron en todo el país comprobantes por más de 10 mil millones de pesos. Para Bariloche, estar primera en el listado de ciudades elegidas significa que una buena parte de ese monto se traducirá en empleo para trabajadores barilochenses, crecimiento para su sector comercial y empresarial, y la reactivación de un circuito virtuoso que sufrió mucho con la suspensión del turismo por la pandemia.

La Municipalidad de Bariloche tiene además un largo camino construido en el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, que confluye en gran parte en el Emprotur, con aceitados mecanismos de consulta y consenso, y un profundo conocimiento de la infraestructura turística de la ciudad, que debe acompañar a la promoción con una oferta de servicios a la altura de las expectativas de turistas. No hay que olvidar que los viajantes están recién recuperando su confianza en la posibilidad de reservar un vuelo o un hotel, tras lo sucedido en 2020.

“El sector privado pone un gran esfuerzo en generar políticas de comercialización, con una alta flexibilidad de tarifas y de plazos, y todo suma a generar un interés que es clave para que Bariloche se destaque de esta manera a nivel nacional”, resalta Burlon.

Trayectoria en promoción turística

Bariloche cuenta hace casi 30 años con el Emprotur, que se encarga de la promoción del destino, el cuidado y crecimiento de la marca Bariloche y el estudio constante de los mercados emisivos y de las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación. Todo lo que el Ente ejecuta está programado en un Plan Anual de Acciones que el directorio aprueba y que contempla las necesidades del sector en relación a los mercados tradicionales y de interés para la industria.

Cada mercado y cada segmento de audiencia necesita de un estudio y planificación especial que el Emprotur analiza, define y ejecuta. Así se implementan campañas para cada estación y para cada evento estratégico, y cada campaña incluye mensajes y acciones diferentes para cada segmento al que se quiere alcanzar. Además, se combinan con la participación de Bariloche en diversas ferias de turismo nacionales e internacionales -como la FITUR 2021 que se desarrolló en Madrid el pasado mayo-, en las que el intercambio entre operadores, agencias y empresas es vital para la presencia del destino en distintos mercados.

Hoy los principales canales de comunicación son las herramientas digitales. De hecho, el Ente de Bariloche fue pionero en la comunicación en redes sociales y hoy es la mayor comunidad digital en redes de todo el país. Además, innova en el uso de nuevos canales a la hora de establecer una comunicación segmentada. La marca Bariloche no solo está presente en Youtube, Instagram y Facebook, sino que también comunica en Twitter, Spotify y Twitch. Para algunas campañas masivas específicas utiliza medios off line y acciones complementarias como activaciones, y presencia de la marca en vía pública.