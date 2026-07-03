Renovación de deuda y alivio para las reservas: el Banco Central aseguró US$ 6.000 millones hasta 2028

En una fuerte señal financiera, el Banco Central anunció este viernes que renovó por más de dos años préstamos por U$S 6.000 millones que tenía tomados con bancos internacionales.

Esta operación implica que las reservas netas de la entidad suben automáticamente en ese mismo monto. Para el cálculo de reservas netas no se computan las obligaciones que se deben afrontar a un año de plazo, con lo cual esta extensión del plazo de vigencia las suma automáticamente. No es dinero nuevo que entra, sino que cambia de estado. Así las reservas cerraron en U$S 48.237 millones, tras comprar este viernes otros U$S 100 millones.

Los créditos son del estilo REPO (Repurchase Agreement), que significa un “acuerdo de recompra”. El mecanismo es el siguiente: el Banco Central entrega bonos con el compromiso de recomprarlos en un plazo definido a un precio ajustado por una tasa de interés.

El Banco Central informó que se alcanzó un acuerdo con diez bancos internacionales por la renovación del monto consignado hasta septiembre de 2028.

Esto implica que el nuevo Gobierno dispondrá de al menos nueve meses despejados de esta obligación, aunque desde septiembre de 2027 tendrá impacto en el balance de reservas.

El Banco Central subrayó que “esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”.

El BCRA afirmó que “además de mejorar el perfil de vencimientos, la operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”.

“Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA”, explicó el parte oficial.

Esta operación fue posible porque en una subasta realizada el 30 de junio, el Central recibió ofertas por U$S 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado”.

La tasa de interés que se abonará es equivalente a la tasa SOFR-U$S (Tasa de Financiación Garantizada a un Día: 3,66%) más un spread de 4%.

Anuncio de pago

Esta operación se encuadra dentro del programa financiero general del Gobierno nacional, que el próximo lunes informará cómo el Tesoro Nacional hará frente al pago de los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.

La presentación estará a cargo del Ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El equipo económico explicará cuáles serán las fuentes de financiamiento para pagar todas las obligaciones hasta el fin del mandato de Milei. Esto incluye el primer pago que opera el próximo jueves 9 de julio por U$S 4.300 millones.

Furiase adelantó que será un “un programa financiero muy conservador”, que en principio no contemplaría la emisión de nueva deuda en el mercado financiero internacional.

La idea del Gobierno nacional es armar un colchón de financiamiento en 2026 para hacer frente a la posible dolarización que puede producirse en 2027 producto de la incertidumbre que puede provocar el proceso electoral.

A raíz de este plan de acción, Furiase anticipó que “2027 será mucho menos desafiante que 2026”, en materia de búsqueda de dólares para el pago de la deuda.

Cabe apuntar que se espera una mejora sustantiva en la balanza energética y, en principio, otra buena cosecha agrícola, lo que garantizaría un buen ingreso de dólares.

Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se han buscado «fuentes de financiamiento alternativas a salir a los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas».

En ese sentido, insistió en que «el endeudamiento con ley extranjera es una opción», pero que no están «obligados a emitir bonos» bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.

De esta forma, el Gobierno de Milei logra un alivio muy importante en el plano financiero que le permitirá dejar de poner el foco en cómo pagará la deuda y buscar opciones para afianzar la recuperación de la economía.

Por otra parte, con el Banco Central fortalecido la mayoría de los dólares que compre podrán ser retenidos.

Impacto en el mercado

El impacto en el mercado financiero fue relativo dado que no hubo operaciones en Wall Street. En Buenos Aires el panel Merval mostró un alza de 1,2%, impulsado por los papeles bancarios. Al no operar Nueva York, el riesgo país se mantuvo en 415 puntos y, de haber algún efecto se reflejará en la apertura del lunes.

Por su parte, el dólar oficial cerró sin cambios en $ 1.460 para la compra y en $ 1.510 para la venta. El mayorista quedó en $ 1.479 y $ 1.488. El MEP lo hizo en $ 1.524 y el CCL en $ 1.592.

Pese a este favorable escenario financiero, operadores alertaron de que el Banco Central estuvo muy activo en el mercado de futuros y en el de bonos para frenar la suba del tipo de cambio, que en la semana se afirmó por encima de los $ 1.500.

Corresponsalía Buenos Aires.