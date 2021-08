Por un insólito detalle, acusan a ciclistas daneses de hacer trampa en los Juegos Olímpicos

El británico Chris Boardman, leyenda del ciclismo mundial, acusó al equipo de Dinamarca de hacer trampa para alcanzar el récord olímpico en la carrera de persecución por equipos en los Juegos de Tokio 2020.



El conjunto danés llegó a Japón como uno de los favoritos y no defraudó. En la clasificación quebró por cinco segundos el récord que Gran Bretaña había conseguido en Río 2016.

“Todos los ciclistas con la misma lesión en ambas piernas requieren ‘cinta médica’ en la parte delantera de las piernas, coincidentemente y exactamente donde sería aerodinámicamente ventajoso”, escribió en Twitter Boardman, que alertó el detalle que nadie había visto y actualmente trabaja como comentarista televisivo.

Every rider with the same injury on both legs requiring ‘medical tape’ down the front of their legs, coincidently exactly where it would be aerodynamically advantageous 🤔🤔🤔 https://t.co/l4mFuDFsww