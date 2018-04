Dancing Mood en la región: Hugo Lobo, el padre de la criatura ska

¿Qué función cumple la canción cantada en el concepto de los discos? ¿Cómo trabajás ese criterio?

Particularmente, creo que le dan un poco de aire al disco instrumental. Además, a mi me gustan mucho los y las cantantes, entonces me parece bueno mostrar cantantes que no son tan conocidos y que interpretan tan bien algún tema de los nuestros.

El nombre del disco, “On the Good Road” (por el buen camino), es muy positivo, ¿en qué pensás?

En todo, en esta cantidad de años, nuestra vigencia como banda, los premios Konex y Gardel que recibimos. Que sea una banda respetada en el ambiente siendo independientes, sin salir por las radios. Creo que todo eso es ir por el buen camino. La independencia ha dado sus frutos y por eso el título.

Respecto del remix de “The Revenge”, recientemente editado, ¿por qué te motivo a hacer esta reversión?

Juan Velázquez, de Los Intocables, viene haciendo este tipo de trabajo desde hace tiempo, me pidió un tema propio para reversionarlo y ver qué me parecía. Es un estilo que en Europa se está haciendo mucho dentro del ska. Particularmente, no soy fan de eso, pero me gustó lo que hizo. No es que le cambió el ritmo a la canción, sino que tomó partes de la melodía, las sampleó, le puso su criterio. Me parece algo diferente que puede apuntar a otro tipo de público.