Postal inédita: Copahue inundado por intensas precipitaciones

Unas intensas precipitaciones que se registraron esta semana sorprendió a Copahue y ocasionó inundaciones en algunos sectores. Una postal inesperada para el lugar. Desde el Municipio de Caviahue-Copahue comunicaron que ayer se normalizó la situación.

“Hubo un temporal de lluvia importante que llovió en muy poco tiempo lo que casi llueve en el año. Cayeron unos 50 milímetros. Y había nieve acumulada. Se desbordó un arroyo que normalmente va al curso de agua de una cascada pero a raíz de que llovió con tanta intensidad se rebalsó. Ayer la situación ya se normalizó”, informó Hugo Volpe, intendente de Caviahue-Copahue.

Los lugares más comprometidos precisó que fueron la zona del refugio del ente provincial de termas y el sector del Baño 9. En algunos puntos el agua alcanzó los 60 centímetros y hubo partes donde ingresó en las instalaciones.

"No es algo normal, pero no es que no haya pasado otras veces", apuntó Volpe.

En esta época del año casi no residen personas en Copahue. El intendente describió que solo hay personal de Gendarmería en custodia de todas las instalaciones, más otras dos personas que realizan tareas de mantenimiento.

“Fueron personas estos días del Ente Provincial de Termas que fueron a ver cómo estaban las instalaciones por las lluvias”, sumó el intendente.

En las últimas horas se conoció un video de la cascada Salto del Agrio ubicada en Caviahue, con un caudal superior al habitual.