Postulantes al cargo de Defensor del Niño y el Adolescente de Cutral Co dieron las entrevistas

Las entrevistas personales a las y los postulantes para la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente en Cutral Co, ya se concretaron. En total, fueron cuatro las realizadas y dos de los aspirantes ya habían participado del anterior concurso que el año pasado quedó desierto.

El concurso para cubrir el cargo en la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente de la II Circunscripción y que tiene asiento en Cutral Co, cumplimentó una de las etapas más relevantes y es la relacionada a las entrevistas personales de cada uno.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Evaldo Moya y Gustavo Mazieres estuvieron mediante videoconferencia. Mientras que Marcelo Inaudi, Claudio Dominguez, Sergio Gallia, Monserrat Morillo y Hugo Castro, escucharon de manera presencial a los postulantes.

Inició la ronda Andrea Cecilia Espinoza, quien actualmente se desempeña desde 2015, como jefa de unidad de audiencias de la Oficina Judicial de Cutral Co y que no fue parte del concurso del año pasado. Luego, siguió Lautaro Juan Arévalo, que trabaja también en el Ministerio Público de la Defensa, en Cutral Co.

Le siguió Gabriela Bianco, quien en la actualidad está a cargo del área judicial para la que se está concursando, porque es adjunta y desde principios de 2019 subroga a la anterior titular. En su caso, ya había formado parte de los aspirantes el año pasado.

Finalmente, lo hizo el abogado y exministro César Omar Pérez, quien también fue parte del concurso que se llevó adelante el año pasado.

El actual contexto de pandemia por COVID-19 hizo que esta etapa del concurso, en la que habitualmente tenía posibilidad de asistir el público, no lo sea. Y fue precisamente, una de las preguntas para los concursantes en relación a la tarea que debieran desempeñar, en las actuales condiciones y que son muy distintas a las que existían antes del coronavirus.

A las entrevistas personales, se le deben sumar los puntajes que suman los concursantes en las etapas previas que son los exámenes técnicos, escritos y teóricos.