La genética gana protagonismo en la ganadería con un programa para impulsar la competitividad del sector

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dio un nuevo paso para incorporar herramientas de base científica a la producción agropecuaria con la firma de un convenio de cooperación entre la Fundación Sadosky, la Asociación Argentina de Braford y la Asociación Argentina de Brangus.

Sellan una alianza para llevar la genómica al campo

La iniciativa busca desarrollar un programa de genómica bovina destinado a mejorar la competitividad de la ganadería mediante el uso de tecnologías aplicadas al mejoramiento genético.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y presidente de la Fundación Sadosky, Darío Genua; el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Braford, Diego Rodríguez; y el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Groppo, durante la tercera edición de Innovación en Movimiento Agro, realizada en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

El convenio establece un marco de cooperación técnica para desarrollar un programa de genómica bovina basado en cuatro ejes principales: el análisis de ancestría y composición racial, la validación de genealogías y pedigríes, la identificación de genes asociados a rasgos productivos y la detección de condiciones genéticas de interés junto con herramientas de trazabilidad.

Como primera acción concreta, las instituciones pusieron en marcha un servicio de análisis de ancestría y composición racial destinado a los productores asociados a Braford. La propuesta utilizará metodologías científicas validadas para brindar información genética que facilite la toma de decisiones en los programas de mejoramiento y selección animal.

Durante la firma, Genua destacó la importancia de acercar la investigación al sector productivo. «Trabajamos para unir el mundo del conocimiento con el mundo productivo, para que la ciencia y la innovación se transformen en soluciones concretas. El agro, que históricamente ha sostenido a la Argentina incluso en sus momentos más difíciles, demuestra el valor de esta articulación entre quienes generan conocimiento y quienes producen todos los días», afirmó.

Desde el Gobierno señalaron que el programa apunta a acelerar la incorporación de herramientas de innovación en la ganadería, un sector donde la genómica permite mejorar la precisión en la selección de reproductores, optimizar la productividad de los rodeos y fortalecer la competitividad de las cadenas cárnicas tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

La firma del convenio se realizó en el marco de Innovación en Movimiento Agro, una jornada organizada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología para fomentar la vinculación entre investigadores, emprendedores, empresas e inversores, con el objetivo de impulsar la adopción de nuevas tecnologías en la agroindustria.

El encuentro reunió a representantes del ámbito científico y productivo y contó con la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y del presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, quienes acompañaron las actividades orientadas a promover la innovación aplicada al desarrollo del sector agropecuario.