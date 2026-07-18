Se registraron 864 muertos y más de 2.000 casos confirmados de ébola en el Congo

Congo sufre uno de los mayores brotes de la enfermedad en todo el continente africano (Foto: El País)

El gobierno de la República Democrática del Congo confirmó que el número de muertos por el brote de ébola ascendió a los 864, mientras que los casos confirmados ya son 2.181. La cifra fue difundida por fuentes oficiales.

Según informaron desde el El ministerio de Comunicación y Medios del país africano, alertaron que la tasa de letalidad por la enfermedad se ubica en torno al 39,6%. Con los nuevos casos el rastreo de la patología se elevó al 66,9%

La actulidad del Congo y los casos registrados de Ébola

Las autoridades sanitarias mencionaron que el brote se mantiene en una fase de “transmisión sostenida”, marcada por un rápido aumento en los casos desde su inicio. Los últimos registros en el área adjudicaron que la epidemia fue causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola. Esta alerta fue declarada el 15 de mayo.

Uganda, el país limitrofe con el Congo que presentó mayor número de casos, afirmó el pasado jueves 16 de julio que el último paciente que contrajo ébola se recuperó, tras el reporte de 20 contagios, 15 de ellos importados del Congo, entre los que hubo dos muertes.

Congo por su parte, difundió un comunicado donde se mencionó el registro de 56 contagios nuevos y 36 decesos en las últimas 24 horas, al tiempo que 722 pacientes permanecían internados o aislados y unas 412 personas recibieron el alta.

Con información de NA