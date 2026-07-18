Javier Milei viajará a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro, pero la Justicia le negó visitar a Jair Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil rechazó el pedido de Jair Bolsonaro para que lo visite Javier Milei la próxima semana. La decisión impide el encuentro que el mandatario argentino tenía previsto durante su viaje del 25 de julio, fecha en la que apoyará el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado.

El juez Alexandre de Moraes desestimó la solicitud presentada por la defensa del exmandatario brasileño para autorizar una excepción al régimen de visitas. Bolsonaro cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado por intento de golpe de Estado

Qué resolvió la Corte Suprema de Brasil sobre la visita de Javier Milei a Jair Bolsonaro

Los abogados de Jair Bolsonaro habían solicitado un permiso especial para que Javier Milei pudiera ingresar al domicilio donde el expresidente cumple una condena de 27 años bajo régimen domiciliario. Sin embargo, el máximo tribunal resolvió no hacer lugar al planteo.

Según la resolución firmada por Alexandre de Moraes, durante los próximos treinta días solo podrán ingresar médicos, fisioterapeutas y abogados, mientras que quedaron prohibidas las visitas de carácter social, político o electoral.

La decisión judicial se tomó luego de que Bolsonaro incumpliera una medida cautelar al difundir una carta de respaldo a la precandidatura presidencial de su hijo Flávio Bolsonaro. Para el magistrado, esa conducta justificó reforzar el aislamiento para evitar interferencias en el proceso electoral brasileño.

El hijo de Jair Bolsonaro se lanza como candidato a presidente de Brasil

Días atrás, Javier Milei había confirmado que viajará el 25 de julio a Brasil para participar del acto en el que Flávio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial. «El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro», expresó el Presidente en declaraciones a radio Now Now 97.9.

La prohibición alcanza a cualquier encuentro con fines políticos o electorales y permanecerá vigente hasta que finalicen las elecciones legislativas, regionales y presidenciales previstas para octubre.

La defensa del expresidente brasileño cuestionó el régimen de «incomunicabilidad» y anticipó nuevas presentaciones judiciales para intentar revertir las restricciones.