Así es la Ford Bronco Sport de Lionel Scaloni: el llamativo auto que eligió pese a poder comprar cualquier modelo de lujo

Lionel Scaloni es campeón del mundo, uno de los entrenadores más prestigiosos del planeta y tiene un patrimonio que le permitiría manejar prácticamente cualquier auto de lujo. Sin embargo, su elección para el día a día va por otro camino: una Ford Bronco Sport, un SUV de espíritu aventurero que está muy lejos de los exclusivos Ferrari, Lamborghini o Porsche que suelen conducir otras figuras del fútbol.

La decisión llamó la atención porque rompe con el estereotipo de las grandes estrellas del deporte. Mientras muchos futbolistas exhiben colecciones de vehículos valuadas en millones de euros, Scaloni mantiene el perfil bajo que lo caracteriza también fuera de las canchas.

Así es la Ford Bronco Sport que eligió Lionel Scaloni

La Ford Bronco Sport es un SUV mediano diseñado para combinar el uso urbano con la conducción fuera del asfalto. Se destaca por su estética robusta, líneas cuadradas y una posición de manejo elevada, pensada para quienes disfrutan de las escapadas y las actividades al aire libre.

En sus versiones más equipadas ofrece tracción integral 4×4, modos de conducción para distintos terrenos, control de descenso, cámaras de 360 grados y un completo paquete de asistencias a la conducción, además de un amplio espacio de carga.

También incorpora una pantalla multimedia de gran tamaño, tablero digital y sistemas de conectividad que la convierten en un vehículo moderno sin perder su espíritu aventurero.

Un SUV lejos de los superdeportivos

Aunque su precio puede rondar los 45.000 euros, según la versión y el mercado, la Bronco Sport se encuentra muy por debajo de los valores de los deportivos de alta gama que suelen elegir otras celebridades del fútbol.

Un Ferrari o un Lamborghini nuevos pueden superar ampliamente los 250.000 euros, mientras que algunos modelos exclusivos de Porsche también duplican o triplican el valor del SUV de Ford.

La elección de Scaloni parece responder más a la practicidad y la funcionalidad que al lujo o la ostentación.

Un perfil bajo que también se refleja fuera del fútbol

Desde que asumió como entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni construyó una imagen asociada a la sencillez, el trabajo en equipo y la discreción.

Esa misma filosofía parece trasladarse a su vida cotidiana. Lejos de exhibir una colección de autos exóticos, el DT campeón del mundo optó por un vehículo versátil, pensado para el uso familiar y las escapadas, en línea con el perfil reservado que mantiene desde hace años.

Para muchos fanáticos, esa elección confirma que Scaloni sigue siendo el mismo de siempre, incluso después de alcanzar la cima del fútbol mundial.