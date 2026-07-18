Tormentas, granizo, nieve, viento y Zonda: 14 provincias bajo alerta por el ingreso de otro frente frío, una de ellas en la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las regiones en alerta por tormentas podrían registrar hasta temporal de granizo y actividad eléctrica. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su parte de alertas y anunció que por el ingreso de un nuevo frente frío, un total de 14 provincias se verán alcanzadas por un temporal que -dependiendo la región- combinará tormentas con granizo, lluvia, nieve, viento y hasta Zonda.
Entre las provincias afectadas se encuentra una de la Patagonia donde llegarán nevadas de variada intensidad.
Las alertas y cómo llega a la Patagonia
Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas son: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Santiago del Estero. El área será afectada por tormentas que podrán estar acompañadas por «precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
En tanto, por nieve hay alerta de nivel amarillo y naranja que alcanzará a Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Santa Cruz. El SMN indicó que el área será afectada por nevadas intensas persistentes.
En los sectores de nivel amarillo se prevén valores de nieve acumulada de entre 30 y 50 centímetros; mientras que en el nivel naranja se esperan valores de entre 100 y 200 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. «La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad», agregó el organismo.
Por el viento también hay alerta naranja y amarilla. El temporal afectará principalmente a Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja. Por el nivel amarillo se pronostican vientos intensos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h; y por el nivel naranja, «vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos».
Finalmente por el Zonda, este se ubicará en sectores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Lo característico de este fenómeno además de las intensas ráfagas de viento es que puede provocar «reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa».
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