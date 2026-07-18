Tormentas, granizo, nieve, viento y Zonda: 14 provincias bajo alerta por el ingreso de otro frente frío, una de ellas en la Patagonia

Tormentas, lluvia, nieve, viento y Zonda: 15 provincias bajo alerta por el ingreso de otro frente frío, entre ellas Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su parte de alertas y anunció que por el ingreso de un nuevo frente frío, un total de 14 provincias se verán alcanzadas por un temporal que -dependiendo la región- combinará tormentas con granizo, lluvia, nieve, viento y hasta Zonda.

Entre las provincias afectadas se encuentra una de la Patagonia donde llegarán nevadas de variada intensidad.

Las alertas y cómo llega a la Patagonia

Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas son: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Santiago del Estero. El área será afectada por tormentas que podrán estar acompañadas por «precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica». Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.

En tanto, por nieve hay alerta de nivel amarillo y naranja que alcanzará a Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Santa Cruz. El SMN indicó que el área será afectada por nevadas intensas persistentes.

En los sectores de nivel amarillo se prevén valores de nieve acumulada de entre 30 y 50 centímetros; mientras que en el nivel naranja se esperan valores de entre 100 y 200 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. «La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad», agregó el organismo.

Por el viento también hay alerta naranja y amarilla. El temporal afectará principalmente a Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja. Por el nivel amarillo se pronostican vientos intensos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h; y por el nivel naranja, «vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos».

Finalmente por el Zonda, este se ubicará en sectores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Lo característico de este fenómeno además de las intensas ráfagas de viento es que puede provocar «reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa».