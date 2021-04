Precios y recomendaciones para esta Semana Santa en el Parque Nacional Lanin

No hacer fuego, no llevar mascotas, registrarse y usar salvavidas. Algunas de las recomendaciones fundamentales para disfrutar el parque nacional Lanin. (Gentileza).-

Desde el Parque Nacional Lanin difundieron recomendaciones y tarifas para ayudar a mejorar la experiencia de quienes lo visitarán durante Semana Santa. A la vez, buscan que nadie se exponga a peligros y que tampoco se afecte a la naturaleza. Algunos de los puntos, como la prohibición de hacer fuego, pueden ser la diferencia vital para preservar los bosques nativos.

•Antes de salir a la montaña o hacer senderos complejos es obligatorio hacer el registro de trekking único en www.pnlanin.org

•Está prohibido hacer fuego en todo el Parque Nacional, salvo en los campings o áreas agrestes habilitadas donde la cartelería indique el uso autorizado de fuego. Fuera de esos espacios hay que llevar calentador. Evitar multas.

•Está prohibido ingresar con mascotas en toda el área protegida. Evitar multas.

•Está prohibido el uso de drones. Evitar multas. Los equipos son retenidos.

•Siempre regresar con los residuos.

• La navegación con motor sólo está permitida para motores 4T. Evitar multas.

•Tener en cuenta la capacidad física, equipos adecuados y el conocimiento suficiente antes de realizar alguna salida de montaña, hacer actividades acuáticas (kayaks, etc) o alguna otra acción que implique riesgos.

•Estar atentos a las alertas meteorológicas y posibles cierres de senderos y áreas.

•Es obligatorio usar chaleco salvavidas y/o dispositivo de ayuda a la flotación a bordo de embarcaciones (disposición DI-2020-132-APN-SCBA#PNA)

•La actividad de pesca está regulada según el permiso de pesca vigente.

-Consultas por los ascensos al Volcan Lanín : volcanlanin@apn.gob.ar

Los precios

•Tarifa General: $1.300

•Residentes Nacionales: $230

•Niños de 6 a 16 años: $120

•Estudiantes Universitarios y terciarios: $110

•Residentes Provinciales: $100

•Residentes Locales: No abona ingreso

•Jubilados y pensionados: No abona ingreso

•Menores de 6 años: No abonan ingreso

•Visita educativa: No abona ingreso

•Persona con discapacidad: No abona ingreso

•Acompañante de personas con discapacidad: No abona ingreso