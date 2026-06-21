A dos semanas de la moción de censura: el costo político que pagó el Gobierno para salvar a Manuel Adorni

La inesperada presencia de Bettina Angeletti en la comitiva oficial durante el Argentina Week de Nueva York desencadenó un escenario inédito para la Casa Rosada. A cien días de aquel episodio, el Gobierno nacional consolidó una serie de reformas macroeconómicas de signo positivo que, sin embargo, quedaron completamente obturadas en la agenda pública por la investigación patrimonial que acorrala a Manuel Adorni.

El denominado «efecto cripto» y el desfile de declaraciones juradas rectificadas terminaron por invisibilizar el programa económico de Javier Milei.

La distorsión del relato oficial fue admitida incluso por las nuevas terminales de comunicación de la Casa Rosada. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, graficó con dureza el fenómeno: “Hay que investigar y la justicia lo va a hacer. Lo que lamento es que estamos ante un milagro económico extraordinario y todo pasa totalmente desapercibido”.

Los inversores internacionales, condicionados por las cotizaciones operativas, observan con atención cómo el frente judicial del ministro coordinador neutraliza el impacto político de las mejoras fiscales.

La micro en rojo vs. los cinco pilares ocultos de la macroeconomía

La persistencia del escándalo político privó al equipo económico de utilizar datos contables contundentes para equilibrar las variables de la economía real, marcadas por la pérdida de empleo formal, el crecimiento del monotributo, la parálisis de la industria y el desplome del consumo masivo.

Detrás del cerco mediático del caso Adorni, la administración central consolidó cinco indicadores récord, según Infobae:

Desaceleración de la inflación: tras el pico de 3,4% registrado en marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) recortó tendencia al marcar 2,6% en abril y 2,1% en mayo. La inflación núcleo descendió al 1,9% mensual. Economistas privados proyectan que el indicador oficial de junio comenzará con la franja del 1%, impulsado por la estabilidad del tipo de cambio oficial.

tras el pico de 3,4% registrado en marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) recortó tendencia al marcar 2,6% en abril y 2,1% en mayo. La inflación núcleo descendió al 1,9% mensual. Economistas privados proyectan que el indicador oficial de junio comenzará con la franja del 1%, impulsado por la estabilidad del tipo de cambio oficial. Riesgo país en mínimos de ocho años: el indicador financiero se posicionó cerca de la barrera de los 400 puntos básicos . La caída se aceleró tras la decisión de Standard & Poor’s de elevar la calificación de la deuda soberana argentina a B-, sumado a la revisión positiva de Fitch Ratings basada en el ajuste fiscal continuo.

el indicador financiero se posicionó cerca de la barrera de los . La caída se aceleró tras la decisión de Standard & Poor’s de elevar la calificación de la deuda soberana argentina a B-, sumado a la revisión positiva de Fitch Ratings basada en el ajuste fiscal continuo. Compras récord del Banco Central: el BCRA revirtió la pasividad exhibida durante 2025 y superó la meta anual fijada para 2026. La autoridad monetaria encadenó más de 100 jornadas consecutivas con saldo comprador , adquiriendo casi USD 11.000 millones en lo que va del año. Las reservas brutas superaron los USD 47.800 millones , el registro más alto desde 2019.

el BCRA revirtió la pasividad exhibida durante 2025 y superó la meta anual fijada para 2026. La autoridad monetaria encadenó más de , adquiriendo casi en lo que va del año. Las reservas brutas superaron los , el registro más alto desde 2019. Dólares asegurados por el RIGI: el Ministerio de Economía aprobó 18 proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), comprometiendo desembolsos por USD 23.000 millones y la proyección de 57.000 puestos de trabajo. Entre ellos destaca el proyecto minero Vicuña (operado por BHP y Lundin Mining) con una inversión de USD 10.000 millones para la explotación de cobre en San Juan.

el Ministerio de Economía aprobó 18 proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), comprometiendo desembolsos por y la proyección de 57.000 puestos de trabajo. Entre ellos destaca el proyecto minero Vicuña (operado por BHP y Lundin Mining) con una inversión de para la explotación de cobre en San Juan. Superávit comercial histórico: en mayo, las exportaciones argentinas superaron por primera vez los USD 9.500 millones en un solo mes, reflejando un incremento interanual del 34%. Consultoras especializadas proyectan que las ventas al exterior superarán los USD 100.000 millones anuales, una cifra muy superior a los USD 87.077 millones consolidados en 2025.

El dilema político: blindaje digital o fragilidad institucional

Los dólares generados por el comercio exterior y la liquidación de divisas de las empresas energéticas resultan vitales para los planes de salida del cepo cambiario que diseña el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el procesamiento contable que pesa sobre la familia Adorni, reavivado por la solicitud de indagatoria del fiscal Guillermo Marijuan contra su hermano Francisco, neutralizó la capacidad de instalar la agenda de reactivación.

Mientras el presidente Milei se concentra en exhibir las planillas de consolidación fiscal en sus plataformas digitales, los armadores políticos de La Libertad Avanza reconocen que el desgaste parlamentario en el Senado fisuró la confianza de los bloques dialoguistas. La postergación de debates estructurales, obligada por la necesidad de blindar al Jefe de Gabinete en las sesiones del Congreso, amenaza con condicionar el ritmo de las reformas desreguladoras de cara al inicio del segundo semestre.