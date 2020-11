Premio nacional para la escuela que fortaleció lazos haciendo radio en pandemia

La Escuela Primaria 350 del barrio Chacra Monte ganó un concurso nacional por la presentación de un proyecto escolar de radio llamado “Una escuela que canta”, que lleva seis meses al aire. La iniciativa surgió como una alternativa a la virtualidad, por la falta de conectividad del barrio, y se transformó en un espacio de aprendizaje y comunidad para los más chicos.

“La escuela 350 de Chacra Monte ya llegó a la radio”. Así comienza el programa que se puso en marcha en mayo, en medio de la pandemia por covid-19, y que brindó la posibilidad a las familias del barrio y a los docentes de mantener el vínculo con la escuela, más allá de la virtualidad.

“Nos avisaron desde la radio del barrio que había espacio para que tengamos un programa. No teníamos experiencia y había mucha incertidumbre, pero propusimos en una primera instancia salir los viernes durante media hora y se sumaron muchos docentes”, explicó Jorge Oliz, director del colegio.

La actividad en un principio se planteó como opcional, porque no querían sumar otra carga a la comunidad educativa y, además, representó un nuevo desafío de llegar a los alumnos virtualmente. “Era algo que no teníamos planificado pero que ha dado sus frutos. Es una forma de comunicarse que a las familias no les representa un gasto. Desde donde se lo mire, fue una experiencia positiva”, dijo Rosana Brusain, tallerista de expresión corporal de la escuela.

Durante la etapa inicial, el programa funcionó para pasar comunicados a las familias para coordinar las entregas de cuadernillos, aunque con el tiempo se fue transformando en un espacio de creación para toda la escuela.

“Empezamos a colaborar juntando materiales, conversando con las familias y lo más importante, pensamos en un espacio para que los chicos puedan expresarse”, agregó la tallerista.

El programa se fue armando con un segmento de literatura en el que los chicos mandaban capítulos de una novela, leían partes de cuentos, poesías, información sobre la huerta escolar y efemérides, todo de acuerdo a lo que se trataba en clases.

Así, el segmento radial que se transmite todos los viernes entre las 11 y las 12 del mediodía por “Radio Argentina 95.9”, llega a todos los hogares del barrio para compartir las actividades y las voces de los estudiantes. El trabajo se organizó por secciones que fueron planificadas en base a la propuesta pedagógica y las actividades de cada maestro o tallerista.

“Nosotros editamos los audios y armamos un podcast que mandamos a la radio para que lo transmita”, detalló el director del colegio.

Dentro del segmento semanal trabajaron con distintas temáticas, desde el coronavirus y la pandemia, hasta efemérides en las que participaron diferentes profesionales de la ciudad. Compusieron canciones, contaron cuentos de terror, realizaron sorteos, entrevistaron a nutricionistas, médicas del hospital López Lima y a veterinarios por el día del animal. Hasta el momento llevan emitidos 27 programas en 6 meses.

“Muchas personas de la comunidad que no son del barrio necesariamente, se sumaron para compartir con la escuela. Pudimos hacer un montón de nexos con vecinos de todo Roca”, expresó la tallerista.

Asimismo, durante el proceso trabajaron en sintonía docentes, alumnos y las familias, que acompañaron en todo momento las actividades que se proponían, e incluso sumaron propuestas para compartir. “Tanto los chicos como sus familias muchas veces pasan muchas necesidades y la escuela pasa a un segundo plano, por eso esta propuesta fue nuestra manera de aportar a la gente del barrio”, dijeron los docentes.

Los estudiantes se fueron animando de a poco y, según comentaron los docentes, sirvió mucho escuchar a otros compañeros que se iban sumando a las actividades. “Se fue creando una red muy importante”, comentó Rosana.

La escuela cuenta además con talleres a contraturno, que fomentan la expresividad y la creación en los alumnos. Desde la expresión corporal, el teatro, pasando por la murga cooperativa y la huerta, los chicos pueden acceder a distintas áreas para desarrollar su creatividad.

La idea siempre fue amplificar las voces de los chicos y pudimos hacerlo realidad. Está siendo una experiencia muy buena. Jorge, Oliz, director del establecimiento.

El sueño de transmitir desde un estudio propio

En septiembre, Sancor Seguros, padrino de la cooperativa de la escuela, los invitó a participar del concurso nacional para escuelas primarias del país. Cuando surgió la propuesta, desde la institución armaron un proyecto y lo enviaron junto con un video en el que contaron el significado de la radio dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos, intentando darles participación a todas las voces de la comunidad educativa.

“Desconocíamos la envergadura del concurso: cuando nos anunciaron que habíamos ganado y que nuestro video se había escuchado en todo el país no lo podíamos creer. En este año que fue tan difícil tratamos de buscarle la vuelta para no perder el vínculo con los chicos. Vamos por buen camino”, evaluó Rosana.

El director del colegio coincidió y añadió que no sabían de la trascendencia de la propuesta. “Cuando nos enteramos que era a nivel nacional y que habíamos conseguido el primer puesto fue una alegría enorme”, dijo.

Junto con un proyector de video y dos cuadros como premios, desde la escuela consiguieron el compromiso de la empresa Sancor Seguros de poner una radio el próximo año en las instalaciones de la institución.

“Nos gustaría continuar con el proyecto y armar una radio en la escuela para que la manejen los chicos, que puedan armar sus programas y manejar las consolas. Por ahora, la preocupación será conseguir o crear el espacio físico dentro del establecimiento”, indicó Rosana.

“Pensamos seguir porque es una propuesta muy potente para la motivación y autoestima de los chicos. A ellos la voz, la participación los entretiene y los nutre. Si el año que viene continúa la propuesta, sea presencial o no, los padrinos de la escuela se comprometieron a ayudarnos económicamente para que armemos nuestra radio en la escuela”, adelantó el director.

El segmento se transmitirá hasta los primeros días de diciembre y la idea es retomar las actividades en febrero o marzo, cuando comience el ciclo lectivo 2021. Además de la 95.9, la Radio Antena Libre replica el programa los martes a las 13.