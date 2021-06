Preocupación en San Antonio: Los vecinos rechazan algunas vacunas contra el Covid

Preocupación y desaliento. Eso es lo que sienten los profesionales del hospital Aníbal Serra, que observan cómo una conducta de los vecinos está entorpeciendo el operativo de vacunación, que afortunadamente viene desarrollándose a buen ritmo en esta localidad.



Es que, de un tiempo a esta parte, la gente pretende elegir las vacunas que recibirán, y rechazan las de algunos laboratorios, para esperar el ingreso de tandas de aquellas con las que preferirían inocularse.



Esta conducta le está restando eficacia a los operativos que están planificándose, que pudieron acelerarse debido al ingreso de gran cantidad de dosis.

De hecho, esta gran afluencia posibilitó que, por primera vez, la ciudad pudiera convocar a vacunaciones a libre demanda, que consisten en vacunar, por orden de llegada y hasta que el stock previsto se agote, a la población que se anotó en alguna de las categorías.



La primera de ellas se realizó el viernes en el Centro de atención primaria A, y se citó a los adultos mayores de 60 que aún no habían sido convocados, en gran parte debido a que se anotaron en el registro provincial en los últimos días.

Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. Acudió poca gente y muchos de los que se acercaron rechazaron vacunarse debido a que pretendían optar por algún laboratorio en especial.

Sobre el tema, a través de las redes sociales, la directora del hospital de San Antonio Oeste, Paula Iaquinta, se expresó apesadumbrada.



“Les cuento un triste detalle-posteó la médica- mucha gente al saber de qué marca es la vacuna no se la colocan esperando que lleguen otras. Entiendo que es un derecho, pero luego no hay que quejarse cuando los resultados no son los deseados” remarcó, en alusión a la pretensión de generar, en base a la vacunación, la tan ansiada ‘inmunización de rebaño’.



Consultada sobre esto, la profesional aclaró que el rechazo de dosis “se da con vacunas de distintos laboratorios, no es que ocurre con una en especial”. Y lamentó que esta tendencia esté en alza. “Es muy triste” reiteró.



Por otra parte, para el lunes se organizaron dos nuevas convocatorias a libre demanda, ya que se cuenta con un stock de alrededor de 500 dosis.

La cantidad surgió porque quedaron algunas de las que proyectaban utilizarse en la vacunación del viernes, y a ellas se sumó la llegada de nuevos envíos. Además, la pericia del personal abocado al operativo permitió la obtención de hasta 11 dosis de los frascos, que en esta oportunidad vinieron con mayor cantidad de producto.



La cita será en el hospital Aníbal Serra, ubicado en las calles Belgrano y Torello, para aquellas personas de 18 a 59 años que tengan factores de riesgo y aún no fueron convocadas.



Deberán presentarse de 9 a 14. Los requisitos son contar con la inscripción en la página dispuesta por la Provincia (www. vacunate.rionegro.gov.ar) y un certificado médico que, en base a la dolencia, indique la vacunación.



También podrán presentarse las personas sin factores de riesgo de 40 a 49 años inscriptas en la página. Deberán hacerlo, de 9 a 14, pero en el Centro de atención primaria A, que está en calle Irigoyen.



El operativo es para los vecinos que poseen residencia (acreditada a través de su DNI) en San Antonio o en el Puerto San Antonio Este. Los que residen en Las Grutas dependen del hospital Violeta Villalobos, que maneja su propia dinámica de vacunación.