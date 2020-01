¿Prepagas con mejor cobertura?

General Roca

Desde hace bastante tiempo creí o tuve el preconcepto de que con una prepaga tendría casi asegurada una cobertura médica de muy buena calidad.



Eso es cierto, sobre todo en pequeñas coberturas.

Hace 4 años no pude cambiar el tallo de la prótesis derecha que se me había fisurado. Me querían cobrar una suma que yo no podía pagar y además no corresponde.



Después de varios años la Superintendencia de Salud me dio la razón. Pero no pude hacerlo porque se había soldado y era muy riesgoso realizarlo.



Ahora hace 3 meses que vengo tramitando que me cambien la prótesis de cadera derecha que se luxó y hace del año 94 que la tengo, y recién el 27/12 por un recurso se intimó a mi prepaga a que en 5 días provea todos los elementos para la operación. Justo ahora que el médico está de vacaciones y hasta febrero tendré que seguir esperando… a pesar de que ya no soporto los dolores, y al desplazarme con un andador. No siempre lo más caro es lo mejor.

Osmar Coronel

DNI 11.086.068