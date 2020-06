Prescindentes y no esenciales

Vergüenza y fastidio producen las reacciones de los sistemas burocráticos de administración de justicia estatal provinciales, eso que acostumbramos llamar Poder Judicial como encarnación de una casta privilegiada que puede declararse prescindente del tejido social y no esencial como pieza clave del sostenimiento del Estado de derecho y eslabón vertebral de la comunidad.

Mientras que los supermercados locales reúnen a diario en sus propias instalaciones a más de 50 personas en forma simultánea para satisfacer necesidades sociales y de lucro empresario, el Poder Judicial se arroga graciosamente el derecho de mantenerse al margen del servicio a favor de los justiciables, único motivo por el cual el Estado de derecho lo ha llamado a la existencia.

Ciertamente algunos operadores del sistema vienen prestando algún tipo de servicio, que en el conjunto no incide significativamente.

Siendo este recurso humano, por lejos, el mejor pago de toda la estructura financiera y salarial de la provincia, amerita tanto reducción salarial en favor del conjunto de operadores del sistema, dentro de los cuales estamos los abogados, a quienes “sacrificialmente” y como máxima expresión de generosidad se nos invita a tomar deuda a bajo costo, mientas que nuestras instituciones más identitarias (Caja y Colegio) no paran de crecer patrimonialmente; y en favor también de implementar medidas urgentes, sanitarias y tecnológicas que hagan posible el urgente restablecimiento del servicio que persisten en denegar. Si el Stjrn o la Scjba se declaran prescindentes y no esencial habrá, pues, que pensar en una modalidad -a futuro- que no los vuelva a incluir a ellos como actores esenciales del sistema.

¿Sería la nobiliaria respuesta de los “supremos” la misma si todos los jueces dejaran de ser vitalicios, tuvieran salarios equiparables a una directora de escuela y que sin reelección posible fuesen a concursos académicos ciegos cada cuatro años con participación popular y de las universidades?

Omar Cirilo Dantagnán

Abogado



Viedma