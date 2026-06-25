Sin un paro confirmado, la CGT se reúne este jueves y se espera el anuncio de un cronograma de protestas

La CGT se reunirá este jueves a su Consejo Directivo para seguir evaluando los pasos a seguir en un clima de confrontación con el Gobierno de Javier Milei tras el avance de la reforma laboral y, en ese marco, se espera que se anuncien protestas que se desarrollarán de forma escalonada pero aún sin un paro general en el corto plazo.

Si bien la CGT cocina a fuego lento un quinto paro general en la era Javier Milei junto a las dos CTA, eso recién será el corolario de un cronograma de medidas que comenzaría con protestas como volanteadas y asambleas por turnos y de manera sectorial.

Un sector de la CGT reclama hacer un paro general

Miembros del triunvirato, Jorge Sola, Cristina Jerónimo y Octavio Argüello, se darán cita en la sede de la calle Azopardo desde las 14. En el sector mayoritario de la central obrera, es decir el ala dialoguista, apuestan a este esquema de protestas por sectores, que se irán alternando, hasta terminar en una gran medida de fuerza nacional, entendiendo que no hay condiciones para un paro general en estos días.

Esto sucede en momentos en que un grupo de gremios de la CGT, como La Fraternidad (Omar Maturano), Gastronómicos (UTHGRA) y UTA (Roberto Fernández) salió a pedir una huelga general de 36 horas, lo cual no tendrá eco entre los dirigentes de mayor influencia en la central.

De hecho, algunos referentes de la cúpula se quejaron por lo bajo de este pedido de endurecimiento de estos dirigentes, aludiendo que algunos de ellos, como Barrionuevo, cuando se realizaron los paros cegetistas no lograron que sus afiliados se plegaran y se observaran postales como los restaurantes, bares y cafeterías funcionando a pleno con sus mozos.

Pese a esto, el malestar con la gestión libertaria viene creciendo entre los dirigentes moderados y no pasó desapercibida una reciente reunión de Jerónimo con el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, uno de los referentes de los «duros» que piden con mayor énfasis la realización de protestas y paros contra Milei.

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