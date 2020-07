Problemas con el banco

Al Banco Provincia del Neuquén:

Estimadas autoridades, me dirijo a ustedes -en el marco del debido respeto- con el fin de expresar mi molestia por mail recibido respecto de normativas del BCRA con relación a la compra de dólares y la advertencia de que cualquier movimiento sospechoso será informado.

Cumplo en decirles que han equivocado el destinatario.

No me caben ninguna de las resoluciones de ese organismo. Al respecto me surgen las siguientes dudas:

si una persona compra dólares, porque compra; si no compra, porque no compra; si extrae dinero del cajero o supermercado y no compra, tal vez sea usado por un tercero. En fin.

Ruego a ustedes que tengan a bien dejar de enviarme este tipo de e-mails, ya que, como cualquier ciudadano, me informo por los medios y las redes.

Sin más, saludo atentamente.

Susana Ravalle, jubilada

DNI 13.539.338

Neuquén