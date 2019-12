Productores vendieron mohair a casi U$s 9 dólares el kilo

En el marco de una venta conjunta, pequeños productores caprinos de Río Negro y Chubut vendieron 35.000 kilos de mohair a 8,75 dólares el kilo.

La venta se concretó hace unos días en la sede de la Cooperativa Ganadera Indígena de Jacobacci, en el marco de la primera licitación correspondiente de la zafra 2019/20, realizada por el Programa Mohair.

Del total de kilos de fibra vendida, 19.000 fueron aportados por pequeños crianceros de la Región Sur rionegrina nucleados en las cooperativas Ganadera Indígena de Jacobacci; Amuleim Com de Comallo; Cla Nehuen de Chacay Huarrua; Pewmayen de Pichi Leufi Inta; Peñi Mapuche de Ñorquinco y La Amistad de Valcheta, y a la Comunidad Pilquiniyeu del Limay y el INTA de Pilcaniyeu Viejo.

Durante el proceso productivo y de comercialización, los campesinos fueron asistidos por técnicos del Ente de la Región Sur, INTA y la Secretaria de Agricultura Familiar de Nación.

El resto del lote se completó con mohair de productores del norte de Chubut.

Precio U$s 8,75 por kilo fue el precio pagado por el mohair de la zafra 2019/20.

La venta, se realizó por categoría y la firma que presentó la mejor oferta y se quedó con el lote fue Pelama Chubut, quien cotizó el “kid” a U$s 14,85 el kilo, el “joven” a U$s 13,75, el “adulto”, “ram” –pelo de castrón- y “acondicionado” a U$s 7,75 y la “punta amarilla” a U$s 4,70. Las condiciones de pago se pactaron con un 20% adelanto a hacer efectivo el próximo 19, 40% el 6/01 y 40% restantes el 5/02. El Precio es sin IVA y sin Aranceles.

“Fue una buena venta. El pelo está muy bueno este año. Con buen largo de mecha, buena calidad, firmeza y finura. Los precios superaron nuestras expectativas. Obtuvimos cerca de $550 pesos por kilo, casi un 40% más en el valor que vendiendo el pelo en el mercado local” señalaron los productores.

En la misma licitación se ofertaron 194.000 kilos de lana de oveja merino de la presenta zafra. El total se conformo con cuatro lotes correspondientes a las cooperativas. Solo hubo ofertas por dos lotes, pero los valores se ubicaron muy por debajo de los establecidos por el Sistema de Precios y Mercados –Sipym- y los campesinos decidieron no vender. “La próxima semana vamos a volver a convocar a un nuevo concurso de precios” agregaron los productores.