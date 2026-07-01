Federica Pais habló tras la muerte de su hermana Ernestina: “Por suerte no sufrió”

Federica Pais reapareció públicamente pocos días después de la muerte de su hermana, Ernestina Pais, y explicó que decidió volver a la televisión porque sentía la necesidad de recuperar la rutina en medio del profundo dolor que atraviesa junto a su familia.

La periodista abrió su programa con un emotivo mensaje en el que habló del duelo, agradeció el cariño recibido y recordó el fuerte vínculo que la unía a la conductora.

El motivo por el que Federica Pais decidió volver a trabajar

Al comenzar su intervención televisiva, Federica Pais confesó que regresar al trabajo era una forma de intentar encontrar algo de estabilidad en un momento que definió como muy difícil.

Explicó que necesitaba volver a la rutina porque la familia atraviesa «una locura» y un vértigo muy complejo de describir tras la inesperada pérdida de Ernestina Pais.

También señaló que sentía la necesidad de agradecer públicamente las innumerables muestras de afecto y respeto que recibieron durante los últimos días. Contó que la familia quedó conmovida al descubrir cuánto cariño despertaba Ernestina en la gente y valoró el acompañamiento recibido desde distintos ámbitos.

El emotivo recuerdo de su hermana Ernestina

Con visible emoción, la periodista recordó el vínculo que mantenía con su hermana y aseguró que, más allá de cualquier diferencia que pudieran haber tenido a lo largo de la vida, ambas sabían perfectamente el amor que las unía.

Al referirse a la tragedia, intentó encontrar algo de consuelo al pensar que Ernestina no sufrió y expresó el deseo de que, dondequiera que esté, haya encontrado las respuestas y la paz que tanto buscó.

El dolor de toda la familia

Durante su mensaje, Federica Pais también envió un abrazo a toda su familia y destacó que, pese al inmenso dolor, permanecen unidos para afrontar una situación que jamás imaginaron vivir.

Antes de cerrar su intervención, explicó por qué eligió regresar a la televisión en medio del duelo. Señaló que el trabajo tiene un costado «mágico» porque obliga a enfocarse en otras cuestiones y le permite despejar la mente por un momento, aunque reconoció que también tiene un aspecto difícil, ya que expone públicamente situaciones muy íntimas que, en otras circunstancias, preferiría transitar en privado.

Cómo murió Ernestina Pais

Ernestina Pais, de 54 años, falleció tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, cuando se dirigía a un teatro de Tigre, donde tenía previsto presentar la obra «El divorcio del año».

La conductora murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas en el impacto, una noticia que generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y el periodismo.