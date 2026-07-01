Marcela Tauro pidió disculpas tras la polémica por sus dichos: «Fue un horror»

La periodista Marcela Tauro pidió disculpas públicamente luego de la fuerte polémica que generaron unas declaraciones realizadas durante un programa de radio, en las que, por un error de expresión, sus palabras fueron interpretadas como una defensa de «honrar» a padres que abusaron de sus hijos. Horas más tarde, la panelista aseguró que «fue un horror» lo que dijo y aclaró que nunca quiso transmitir ese mensaje.

Qué dijo Marcela Tauro y por qué se generó la polémica

El episodio ocurrió durante el ciclo matutino que conduce Santiago del Moro, donde debatían sobre la manera en que hoy se revisan hechos históricos y figuras del pasado.

En ese contexto, Del Moro planteó que a Cristóbal Colón muchas veces se lo juzga con parámetros actuales. A partir de esa reflexión, Tauro sostuvo que todas las guerras y los grandes acontecimientos históricos deben analizarse dentro de su contexto y que no era conveniente vivir anclados en el pasado.

Sin embargo, al intentar ejemplificar esa idea, realizó una comparación que rápidamente generó rechazo en redes sociales. La periodista expresó que no había que «enojarse» con el pasado, sino «honrarlo», y mencionó el caso de padres que violaron a sus hijos, una frase que fue ampliamente cuestionada y se viralizó pocas horas después.

El pedido de disculpas de Marcela Tauro

Frente a la repercusión que tuvieron sus dichos, Marcela Tauro utilizó el programa Intrusos para reconocer su error y pedir disculpas públicamente.

La periodista explicó que se expresó de manera equivocada y aseguró que quiso transmitir una idea completamente distinta. Reconoció que lo que dijo fue «un horror» y afirmó que no representa en absoluto lo que piensa, motivo por el cual sintió la necesidad de aclararlo frente a las cámaras.

Además, sostuvo que eligió dar la cara porque lleva más de cuatro décadas trabajando en los medios y considera que el público conoce su trayectoria y su forma de ser.

Las disculpas a las víctimas

Durante su descargo, Tauro dirigió especialmente sus disculpas a todas las mujeres y hombres que atravesaron situaciones de abuso, al reconocer que sus palabras pudieron haberles causado un profundo dolor.

También señaló que lamenta haber reabierto heridas en personas que sufrieron ese tipo de violencia y remarcó que siempre intenta asumir sus errores cuando se equivoca.

Finalmente, explicó que decidió hablar en televisión porque sentía que era la mejor manera de expresar sinceramente su arrepentimiento. En ese sentido, contó que a lo largo de su vida también trabajó sobre sus propios traumas con el objetivo de sanar y evitar que esas cargas emocionales se trasladaran a su hijo.