Profarse garantizará el año que viene insumos para el covid

La Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado (Profarse) volverá en 2021 a ofrecer respuestas a las múltiples necesidades de especialidades farmacéuticas o insumos que demande la pandemia del coronavirus.

Tendrá un presupuesto de $115.396.000 para el próximo ejercicio.

La producción de Profarse se basará en la evolución de la pandemia a nivel provincial dado que de continuar la situación epidemiológica, se enfocará en un grupo selecto de productos más necesarios para paliar una situación sanitaria determinada.

Los directivos de la empresa adelantaron que tienen previsto proveer como todos los años a los hospitales provinciales y a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y distintos organismos públicos.

De esta forma proyectan que la facturación tendrá un incremento en al menos un 25% “cubriendo los efectos de la inflación y en otro porcentaje mayor a causa de un aumento en la producción total anual, para lo cual proyectamos aumentar nuestro plantel de recursos humanos en consonancia con un mayor volumen de trabajo”.

El resultado económico proyectado para 2021 fue fijado en un superávit de $10.266.109.

La política de precios de la empresa se ha visto influenciada por la atención de la pandemia debido a que se ha tenido que enfocar en determinados productos, menores a los esperados, sobre los que el laboratorio iba a establecer una política integral de precios y no lo ha podido resolver a causa de este contexto inesperado y que consumió el año 2020, enfrentando un 2021 con más incógnitas que certezas, admite un informe oficial.

Las autoridades aclaran que a pesar de ello los márgenes que se han estipulado y aprobado por el Directorio que preside el ministro Fabián Zgaib para proveer a esa cartera, se respetarán. A su vez, se proyecta ampliar los clientes, y es por esto que para las ventas del año próximo se prevé un aumento de la producción.

La pandemia que aqueja a todo el país requerirá de los productos, además del ministerio, desde diferentes organismos, por lo tanto la idea central que proponen en la productora es que el cálculo del precio de venta siga cubriendo los costos, fijos más variables, y previendo los fondos destinados para poder invertir en infraestructura, y a la mínima y necesaria renovación de maquinarias.

En las proyecciones volcadas en el informe aprobado por el ministro de Economía, Luis Vaisberg, no hay precisiones sobre qué ocurrirá con las nuevas instalaciones. En febrero de 2019 se inauguró con una inversión de $24 millones una ampliación de unos 1.500 metros cubiertos para la elaboración de productos en sus formas sólidas no estériles, y que al parecer no está en funcionamiento.

El financiamiento del laboratorio se encuentra formado en un 99% por recursos genuinos propios, obtenidos de ventas al ministerio de salud provincial, de diferentes ministerios de salud del resto del país y diferentes organismos que deberán cumplir con los protocolos de sanidad estipulados.