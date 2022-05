Alquileres: inquilinos tienen pocas expectativas en la ley que se discute

El debate de la Ley de Alquileres no contempla las necesidades de los inquilinos, aseguran desde el Movimiento.

Los inquilinos entienden que el debate legislativo sobre la Ley de Alquileres podría ser mucho más acotado respecto de lo que se dio en el Congreso y sostienen que debería limitarse a dos aspectos centrales, el de plazos mínimos de contrato y el de ajuste semestral.

Así lo expresó en diálogo con RN Radio, Maximiliano Vittar, integrante del Movimiento Nacional de Inquilinos, quien dijo que «ni siquiera se cumplió la ley anterior, tampoco la que está vigente, de modo que nos preguntamos si era necesario este debate. Hay tres proyectos, pero ninguno contempla a los inquilinos y sus necesidades».

Explicó que muchos de los que tienen propiedades para alquilar «manejan posturas que perjudican a los inquilinos, que están muy complicados por los ajustes semestrales, por los impuestos, las garantías, los plazos mínimos, es demasiado para ellos».

«Nosotros no somos consumidores, no pueden manejar un alquiler o una ley como si lo fuéramos. No se trata de una discusión de mercado sino de derechos», dijo.

Detalló que «hay tres proyectos, uno del oficialismo, otro de la oposición y otro de Caamaño, pero ninguno nos cierra desde nuestro punto de vista, en realidad buscan que perdamos derechos y ellos ganen más». Agregó que la propuesta de Caamaño cuenta con el aval del diputado rionegrino Agustín Domingo.

Se pronunció por la creación de una instancia de mediación para discutir la cuestión de los alquileres. «necesitamos esta instancia porque la justicia no funciona para resolver conflictos entre locatarios y locadores, por eso es necesario crear una instancia intermedia».

Finalmente explicó el complejo escenario para alquilar en las zonas turísticas. «Llegamos al extremo de hacer contratos por ocho meses, porque alquilan de marzo a diciembre y cuando es temporada les dicen que se vayan, con lo difícil que es conseguir otro lugar para alquilar. Esto es inadmisible».

Detalló que «algo no está funcionando como se debe, porque apenas están registrados 168.000 contratos en el país, cuando la cifra de gente que alquila es infinitamente mayor».

