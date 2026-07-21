Con foco en Vaca Muerta, GeoPark presentó sus resultados del segundo trimestre

La actividad en Vaca Muerta fue el foco de atención de GeoPark, la petrolera con sede central en Colombia durante su presentación de resultados del segundo trimestre de 2026 en el cual alcanzó una producción de 27.271 barriles equivalentes de petróleo, estable frente a los 27.249 del primer trimestre.

La operadora registró en el país una producción promedio bruta de 1.400 barriles equivalentes de petróleo, manteniendo estables los niveles respecto al trimestre previo mientras concentra la actividad en el bloque Loma Jarillosa Este.

En dicha área, la operadora finalizó la perforación del Pad 1030 con tres pozos horizontales que alcanzaron una rama lateral promedio de 2.450 metros y tiempos de perforación de 14,2 días por sección.

Hacia el cierre de junio, la campaña de fractura hidráulica sumaba 119 de las 218 etapas programadas en los cinco pozos del pad, en paralelo a la perforación de dos pozos verticales de observación y disposición de agua, tras haber obtenido la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Para sostener el ritmo en la cuenca, la firma cerró un acuerdo a tres años con Helmerich & Payne para contar con un equipo de perforación dedicado en Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, con el primer spud previsto para el cuarto trimestre de 2026.

La firma avanza en los desarrollos en Vaca Muerta.

En paralelo, amarró la evacuación de producción hasta fines de 2027 mediante contratos con Pan American Energy (PAE) para contratar capacidad de procesamiento y transporte con acceso a las terminales de exportación de Puerto Rosales y Punta Colorada.

Además de elevar junto a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) la solicitud al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para un plan de inversión superior a los 1.000 millones de dólares enfocado en llevar la producción a 20.000 barriles equivalentes en tres años.

Los resultados de GeoPark en la región

Contabilizando la totalidad de sus activos, la empresa tuvo una producción media consolidada de 27.271 barriles equivalentes de petróleo. La actividad en Colombia aportó 25.871 barriles equivalentes, apuntalada por los resultados del bloque Llanos 34 impulsados por proyectos de inyección de agua, y por el bloque CPO-5 tras la perforación del pozo de desarrollo Perico-2.

Completaron el panorama de ese país el bloque Llanos 123, que registró 3.171 barriles equivalentes tras la puesta en producción del pozo Currucutu-3 y el workover en Currucutu-1, y el área Platanillo en Putumayo.

En esta última área se registró la reactivación de los despachos de crudo a través del oleoducto OBA a mediados de junio de 2026, luego de haber permanecido interrumpidos desde inicios de año por disposiciones regulatorias en Ecuador.

