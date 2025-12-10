“Ordenar para crecer”: a dos años de gestión, Buteler proyecta el rumbo de Cipolletti para 2026 y 2027

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler (JSRN), inicia la segunda mitad de su mandato con un balance centrado en el ordenamiento urbano, la seguridad y el crecimiento de la ciudad. Define este tramo como una «etapa bisagra» para «consolidar lo hecho y proyectar lo que viene».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Rodrigo Buteler sostuvo que el eje estuvo puesto en modificar la dinámica histórica de acciones puntuales y avanzar hacia políticas sostenidas en el tiempo. La planificación, el mantenimiento constante y la previsibilidad aparecen como los conceptos que atraviesan su diagnóstico.

“Estamos adoptando como método de trabajo algo que no sucedió en los últimos años: previsibilidad y planificación”, afirmó, al explicar que la intención es evitar grandes saltos aislados y construir esquemas permanentes de gestión.

Bajo esa lógica, el intendente de Cipolletti que ganó en 2023 con más del 42% de los votos, planteó que la ciudad necesita procesos continuos que permitan ponerse al día «sin volver a atrasarse». Obras, servicios y equipamiento urbano forman parte de ese enfoque integral para el 2026 y 2027.

«La ciudad crece muy rápido y tenemos que tener infraestructura para que las familias puedan vivir acá, que los hijos se queden y que las empresas puedan radicarse». Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

En el balance de gestión, el jefe comunal de Cipolletti también se refirió a la seguridad y al abordaje social como parte de la agenda municipal. “La seguridad para nosotros es una prioridad, trabajamos mucho con la provincia y con los vecinos para mejorar los barrios, Cipolletti tiene que ser una ciudad segura para todos”, afirmó el intendente.

Consultado por los ejes que atraviesan su gestión, Buteler señaló que «el orden y la infraestructura» son dos pilares centrales del gobierno municipal, junto con la «generación de espacios públicos y una mirada social amplia».

“El orden es un pilar central, la infraestructura es un pilar central, las obras de esparcimiento, los parques, las plazas, lo verde, y que nadie se quede fuera también es un pilar central”, explicó, al mencionar políticas orientadas a adultos mayores, personas con discapacidad, niñez y adolescencia.

Rodrigo Buteler: «Cipolletti proyecta obra pública con fondos propios y planificación ordenada»

La obra pública fue uno de los puntos centrales del balance. En un contexto de retracción nacional, el intendente remarcó que Cipolletti decidió sostener la inversión con financiamiento propio, apuntalado por una «administración austera y ordenada».

Buteler detalló que el presupuesto municipal prioriza infraestructura y mantenimiento urbano, con asfalto, rotondas, cordón cuneta, iluminación y parques como proyectos visibles, pero también con obras de fondo menos perceptibles en lo inmediato.

“Tenemos un presupuesto anual de alrededor de 80 mil millones de pesos, de los cuales proyectamos invertir 30 mil millones en obra pública, con financiamiento pura y exclusivamente municipal”, señaló.

Foto: Flor Salto.

El intendente remarcó además la importancia de las redes de gas, cloacas, electricidad y agua como condición para el crecimiento. “Si no hay infraestructura, no hay forma de crecer ordenadamente”, sostuvo, al remarcar que esas obras son las que permiten la llegada de nuevas familias y empresas.

Buteler anticipó para 2026 varias licitaciones de obras claves para la ciudad: las rotondas de Illia y Perón e Illia y San Luis, la ciclovía sobre San Luis, el cordón cuneta del Parque Industrial -fundamental para nuevas radicaciones empresariales-, el cordón cuneta y asfalto de la colectora de Ruta 22, la extensión de gas en Labraña y la continuidad de las 214 cuadras de pavimento ya iniciadas, entre otras intervenciones.

«Queremos que todo el mundo se sienta parte de la ciudad»

Buteler vinculó el momento de Cipolletti con el impacto regional del desarrollo energético y el rol de la ciudad como cabecera del Alto Valle. En ese escenario, el planeamiento urbano se consolidó como uno de los ejes estratégicos de la gestión.

El intendente explicó que durante estos dos años se trabajó en reformas al código urbano y en generar condiciones para acompañar el crecimiento sin colapsos internos de tránsito, servicios y calidad de vida.

“Nuestro principal desafío es cómo transformamos el impacto del crecimiento en algo amigable para quien elige vivir en la ciudad”, expresó, al referirse a los efectos de Vaca Muerta en la región.

En ese marco explicó que le actualización del código de planeamiento apuntó también a proteger las chacras y áreas productivas, al tiempo que habilitaron la radicación de parques industriales, nuevos loteos y centros comerciales de cercanía, con el objetivo de evitar el colapso interno de la ciudad y acompañar la expansión demográfica y económica.

La seguridad también forma parte de la agenda de cara a la segunda mitad del mandato. “Tomamos la decisión de poner el toro por las astas y demoler aguántaderos”, dijo, al remarcar el trabajo conjunto con la provincia, la incorporación de cámaras y el refuerzo del control urbano. Con cuentas saneadas y proyectos en carpeta, Buteler anticipó dos años clave para consolidar el rumbo del gobierno municipal.