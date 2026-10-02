El riesgo país alcanzó los 655 puntos: por qué subió pese al repunte de los bonos argentinos

Wall Street operó en alza tras un dato de empleo más débil de lo esperado en Estados Unidos. (Foto: gentileza)

El riesgo país cerró en 655 puntos básicos este viernes, 19 más que el jueves, con una suba de 3%. Es el valor más alto desde fines del año pasado. El movimiento llamó la atención porque se dio en una jornada positiva para los bonos argentinos, que terminaron en alza o sin cambios.

La razón es que el índice no mide solo el precio de los títulos argentinos. Mide la diferencia entre lo que rinden esos bonos y lo que rinden los del Tesoro de Estados Unidos. Cuando las tasas norteamericanas bajan más rápido de lo que suben los bonos locales, esa distancia se agranda, aunque la deuda argentina esté en alza. Los datos de cotizaciones corresponden a Rava Bursátil.

Riesgo país Argentina · EMBI+ (puntos básicos) — — Anterior 636 Apertura 636 Máximo 655 Mínimo 636 1M 3M 6M YTD 1A Serie de cierres diarios del riesgo país de Argentina. Fuente: Rava Bursátil

El dato importa más allá de las pantallas. Un riesgo país más alto encarece el crédito para el Estado nacional, para las provincias y para las empresas que salen a buscar financiamiento afuera, como las que desarrollan Vaca Muerta. El indicador sigue lejos de los más de 1.400 puntos de septiembre de 2025, pero ya se alejó de los valores por debajo de 500 que tocó a mediados de este año.

Bonos argentinos hoy: el GD30 lidera y los títulos largos siguen en rojo

Entre los bonos en dólares, el Global 2030 (GD30) encabezó las subas con 1,9%. El Bonar 2030 (AL30) y el Global 2046 (GD46) ganaron 0,5%, y el AL29, 0,4%. Ningún título cerró en baja.

La foto del año muestra dos realidades. Los bonos con vencimiento más cercano acumulan subas de entre 19% y 25%, encabezados por el AL29 (+24,5%). Los de plazo más largo están estancados o en rojo: el AL35 pierde 3% en el año y el AL41, 5,6%. Además, en el último mes todos los bonos en dólares retrocedieron.

Merval hoy: cómo cerraron las acciones argentinas y los ADR en Wall Street

El S&P Merval subió 0,3%, a 2.767.663 puntos. Medido en dólares, también avanzó 0,3%, a 1.707 unidades, aunque cae 2% en el mes y 14,7% en el año.

En el panel líder, las mayores subas fueron para BYMA (+4,2%), Loma Negra (+2,2%), IRSA (+2,1%), Ternium Argentina (+1,4%) y Telecom (+1,3%). Las bajas más marcadas fueron las de Transener (-1,4%), Central Puerto (-1%) y Banco Macro (-0,8%).

El balance del año deja un mapa claro. YPF es la gran ganadora, con una suba de 47,9%, seguida por Telecom (+7,7%). En el otro extremo están los bancos y las empresas de servicios: Supervielle pierde 36,7%, Comercial del Plata cae 34,5%, Edenor 30,9%, Transportadora de Gas del Norte 28% y Galicia 27,9%.

En Wall Street se repite el patrón. Entre los ADR argentinos, Ternium (+48,5%), Tenaris (+45,6%) e YPF (+37,2%) son los únicos con fuertes ganancias en el año, mientras que Globant (-46,4%), Supervielle (-41,7%) y los bancos acumulan las peores caídas. En la rueda de hoy, Ternium (+2,6%), Loma Negra (+2,2%) y Telecom (+1,2%) lideraron las subas, y Globant cayó 5,3%.

Dólar hoy: cotización del MEP, CCL, tarjeta y mayorista este viernes

El dólar mayorista terminó sin cambios, en $1.524,50, y el oficial se mantuvo en $1.545. El MEP bajó 0,2%, a $1.549,81, y el contado con liquidación subió 0,4%, a $1.628,63. El cripto cotizó a $1.640,04 y el tarjeta, a $2.008,50.

Con estos valores, la brecha entre el contado con liquidación y el mayorista ronda el 6,8%. En lo que va del año, el mayorista acumula una suba de 4,6%. El jueves, el Banco Central había comprado 93 millones de dólares.

Empleo en EE.UU., RIGI de Pluspetrol y juicio por YPF: qué movió al mercado

En Estados Unidos, el dato de empleo de septiembre mostró la creación de apenas 29.000 puestos, muy por debajo de lo esperado, y la tasa de desempleo subió a 4,2%. El número redujo las expectativas de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que hizo bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro y empujó a las bolsas. Así lo detalló Rava Bursátil en su reporte diario.

En el plano local, el proyecto de Pluspetrol para invertir 12.400 millones de dólares en Vaca Muerta fue aprobado dentro del RIGI. Contempla más de 620 pozos horizontales y cuatro plantas de procesamiento, con la meta de superar los 100.000 barriles diarios.

Además, los accionistas demandantes en el juicio por la expropiación de YPF pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise el fallo de segunda instancia que había favorecido a la Argentina. La Corte todavía debe decidir si toma el caso.