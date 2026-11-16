Julio Valente en Roca | Seguí la capacitación para corredores y agentes inmobiliarios

Esto se vincula con la construcción de la marca personal. «Primero hay que lograr que confíen en vos, después podrán confiar en el servicio que ofrecés». Julio Valente sostiene que no se puede dar un permiso personalizado si en tu web o perfil la foto no es del agente inmobiliario. «La foto genera confianza», aseguró, y agregó: «Vos sos la marca».

Hay 12 acciones que contribuyen a construir la marca.

1) Definir el propósito: «por qué me dedico a la actividad inmobiliaria». La actividad inmobiliaria es una actividad de servicio, por lo que el agente debe servir y debe ayudar a alguien, afirmó.

2) Definir el marco de valores que van a orientar el trabajo. Pueden ser la transparencia, el compromiso, responsabilidad y/o la vocación de servicio. «Si sos honesto, no lo digas, porque la actividad inmobiliaria es la única en la que todos dicen que son honestos, la palabra ‘honestidad’ está muy gastada. Hay que reemplazarla por ‘transparencia'».

3) Definir la propuesta de valor. «El agente la usa cuando le dice a una persona por qué debe elegirlo a él», aseguró. Esto aplica tanto para clientes compradores como para clientes vendedores.

4) Capacitarse permanentemente. Eso mejora conocimientos (saber) y las habilidades (saber hacer).

5) Alimentar la actitud: las ganas de hacer y apasionarse por lo que uno hace. Es clave la resiliencia: reponerse las frustraciones. Hay dos inmobiliarios: el transaccional (preocupado por las transacciones) y el relacional ().

6) Cuidar el comportamiento. Ello implica tener un trato agradable, pensar en los demás y ser solidario. Es clave para el inmobiliario relacional (preocupado por las relaciones y las personas, a diferencia del transaccional).

7) Definir el mensaje: debe ser dominante y afectivo.

8) Prestar atención a tu imagen. En siete segundos, las personas se forman la opinión de otra. Por ello es clave la imagen: 55% es cómo uno está vestido, el 38% es el lenguaje no verbal y 7% es el lenguaje verbal (principalmente el tono de voz).

9) Construir confianza: son importantes las relaciones cercanas y transparentes.

10) Tangibilizar el servicio. Por ejemplo, mediante Google, informe de tasación, tarjetas personales, etc,

11) Mostrarse visible. Para ello, se deben planificar las acciones, desarrollar una comunidad, y usar redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube, etc).

12) Transformarse en una persona prestigiosa. Eso se lograr adquiriendo conocimiento y habilidad, con vocación de servicio y con congruencia entre el decir y el hacer.