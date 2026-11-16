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Julio Valente en Roca | Seguí la capacitación para corredores y agentes inmobiliarios
La capacitación se realiza este lunes en el auditorio del Diario RÍO NEGRO, en General Roca. El especialista aborda las claves de la captación inmobiliaria, la generación de oportunidades y las estrategias para concretar operaciones en un mercado cada vez más competitivo.
Con una convocatoria dirigida a corredores y agentes inmobiliarios de la región, comenzó este lunes en General Roca la capacitación «Mercado Inmobiliario | Captar para Vender», a cargo de Julio Valente. El especialista en desarrollo profesional inmobiliario encabeza una jornada de formación de cuatro horas y media en el auditorio del Diario RÍO NEGRO, donde propone revisar los métodos de trabajo del sector y poner el foco en una premisa: el negocio inmobiliario comienza mucho antes de concretar una venta, con la captación de propiedades y la construcción de relaciones de confianza.
Seguí la capacitación de Julio Valente en Roca
16/11 11:06
Estrategia de precios
Julio Valente plantea la necesidad rangos de precio. Un rango superior, que es la «zona de no venta». Un rango medio, llamado «zona de prueba», y uno inferior llamado «zona de venta».
16/11 10:56
«Solo voy a captar lo que voy a vender»
Lo dijo en alusión a uno de los secretos de la captación: calificar el prospecto.
16/11 10:48
Hay que crear cuenta de Instagram personal con contenido de valor
El prospecto puede conocer al profesional antes de entablar conversación.
1. Se explica cada etapa del proceso inmobiliario utilizando un lenguaje simple.
2. Se comentan los problemas frecuentes, los miedos del cliente y la manera en que se previenen.
3. Se enseñan criterios clave: precio, visitas, ofertas, negociación, documentación y escritura.
4. Se utilizan testimonios de clientes para transformar experiencias reales en contenido.
Una fórmula práctica consiste en entrevistar a los clientes y convertir cada respuesta en un reel independiente. El contenido debe reflejar conocimiento y no limitarse a mostrar presencia.
1. Se explica cada etapa del proceso inmobiliario utilizando un lenguaje simple.
2. Se comentan los problemas frecuentes, los miedos del cliente y la manera en que se previenen.
3. Se enseñan criterios clave: precio, visitas, ofertas, negociación, documentación y escritura.
4. Se utilizan testimonios de clientes para transformar experiencias reales en contenido.
Una fórmula práctica consiste en entrevistar a los clientes y convertir cada respuesta en un reel independiente. El contenido debe reflejar conocimiento y no limitarse a mostrar presencia.
16/11 10:45
Método F.O.R.D. Conversar para conocer a las personas
«Es un método para usar siempre, genera familiaridad. Cuanta más familiaridad generás en un individuo, más influencia tenés. Vender es influenciar».
F – Familia: contexto personal y personas cercanas.
O – Ocupación: trabajo, estudio y actividad cotidiana.
R – Recreación: intereses, hobbies y uso del tiempo libre.
D – Sueños: proyectos, objetivos y aspiraciones.
FORD ayuda a comprender motivaciones y a enriquecer la base de datos.
El objetivo es generar familiaridad con el prospecto para mejorar la capacidad de influir sobre él. La conversación genera familiaridad.
La familiaridad genera influencia. La influencia es la que nos permite vender.
F – Familia: contexto personal y personas cercanas.
O – Ocupación: trabajo, estudio y actividad cotidiana.
R – Recreación: intereses, hobbies y uso del tiempo libre.
D – Sueños: proyectos, objetivos y aspiraciones.
FORD ayuda a comprender motivaciones y a enriquecer la base de datos.
El objetivo es generar familiaridad con el prospecto para mejorar la capacidad de influir sobre él. La conversación genera familiaridad.
La familiaridad genera influencia. La influencia es la que nos permite vender.
16/11 10:36
La importancia de las reseñas de Google
Juio Valente sostiene que las reseñas de Google convierten la experiencia pasada en argumentos para el próximo cliente.
Las reseñas reducen el riesgo percibido de contratar a un desconocido y funcionan como prueba social y ayudan a comparar profesionales.
Se deben medir cuatro variables: la calificación, el volumen, las recientes y el contenido.
Las críticas negativas también son información sobre fallas del servicio, y responder reseñas negativas o positivas forma parte de la reputación.
«Publicidad es lo que decimos de nosotros. Reseñas es lo que los clientes dicen de nosotros», aseveró.
Las reseñas reducen el riesgo percibido de contratar a un desconocido y funcionan como prueba social y ayudan a comparar profesionales.
Se deben medir cuatro variables: la calificación, el volumen, las recientes y el contenido.
Las críticas negativas también son información sobre fallas del servicio, y responder reseñas negativas o positivas forma parte de la reputación.
«Publicidad es lo que decimos de nosotros. Reseñas es lo que los clientes dicen de nosotros», aseveró.
16/11 10:16
Cómo se construye la propuesta de valor para el vendedor y para el comprador
Propuesta de valor para el vendedor
Servicio ofrecido al propietario
1. Análisis de las necesidades del propietario y presentación de la propuesta de servicios.
2. Análisis de la documentación para confirmar la viabilidad de venta.
3. Elaboración de una estrategia de precio para optimizar la competitividad del inmueble.
4. Gestión de un contrato de representación en exclusiva.
5. Diseño de un plan de marketing personalizado para el inmueble.
6. Asesoramiento sobre cómo preparar la vivienda para mejorar su presentación.
7. Difusión del inmueble en los canales más adecuados.
8. Organización de visitas y resolución de objeciones de los compradores.
9. Información semanal sobre la evolución del proceso de venta.
10. Recepción de reservas, negociación de condiciones y búsqueda de acuerdos.
11. Preparación y coordinación de todos los pasos hasta la firma de la escritura.
12. Acompañamiento durante la escritura y prestación del servicio de postventa.
Propuesta de valor para el comprador
«Personal Shopper Inmobiliario»: el prospecto solicita asistencia para comprar
1. Análisis de las necesidades del cliente y presentación de la propuesta de servicios.
2. Obtención de un contrato de representación en exclusiva.
3. Confección de una lista de deseos realista.
4. Recomendaciones en función de las preferencias y posibilidades del comprador.
5. Análisis de la situación del mercado y de la factibilidad de la búsqueda.
6. Implementación de la búsqueda de la futura vivienda.
7. Explicación del procedimiento para realizar las visitas a los inmuebles seleccionados.
8. Asesoramiento orientado exclusivamente a la compra, con independencia total del vendedor.
9. Preparación de la oferta.
10. Negociación para concretar la compra.
11. Elaboración de una lista de tareas y gestiones necesarias hasta la escritura.
12. Acompañamiento durante la firma de la escritura.
Servicio ofrecido al propietario
1. Análisis de las necesidades del propietario y presentación de la propuesta de servicios.
2. Análisis de la documentación para confirmar la viabilidad de venta.
3. Elaboración de una estrategia de precio para optimizar la competitividad del inmueble.
4. Gestión de un contrato de representación en exclusiva.
5. Diseño de un plan de marketing personalizado para el inmueble.
6. Asesoramiento sobre cómo preparar la vivienda para mejorar su presentación.
7. Difusión del inmueble en los canales más adecuados.
8. Organización de visitas y resolución de objeciones de los compradores.
9. Información semanal sobre la evolución del proceso de venta.
10. Recepción de reservas, negociación de condiciones y búsqueda de acuerdos.
11. Preparación y coordinación de todos los pasos hasta la firma de la escritura.
12. Acompañamiento durante la escritura y prestación del servicio de postventa.
Propuesta de valor para el comprador
«Personal Shopper Inmobiliario»: el prospecto solicita asistencia para comprar
1. Análisis de las necesidades del cliente y presentación de la propuesta de servicios.
2. Obtención de un contrato de representación en exclusiva.
3. Confección de una lista de deseos realista.
4. Recomendaciones en función de las preferencias y posibilidades del comprador.
5. Análisis de la situación del mercado y de la factibilidad de la búsqueda.
6. Implementación de la búsqueda de la futura vivienda.
7. Explicación del procedimiento para realizar las visitas a los inmuebles seleccionados.
8. Asesoramiento orientado exclusivamente a la compra, con independencia total del vendedor.
9. Preparación de la oferta.
10. Negociación para concretar la compra.
11. Elaboración de una lista de tareas y gestiones necesarias hasta la escritura.
12. Acompañamiento durante la firma de la escritura.
16/11 10:13
Primer secreto: «Primero te tenés que vender vos antes que el servicio»
Esto se vincula con la construcción de la marca personal. «Primero hay que lograr que confíen en vos, después podrán confiar en el servicio que ofrecés». Julio Valente sostiene que no se puede dar un permiso personalizado si en tu web o perfil la foto no es del agente inmobiliario. «La foto genera confianza», aseguró, y agregó: «Vos sos la marca».
Hay 12 acciones que contribuyen a construir la marca.
1) Definir el propósito: «por qué me dedico a la actividad inmobiliaria». La actividad inmobiliaria es una actividad de servicio, por lo que el agente debe servir y debe ayudar a alguien, afirmó.
2) Definir el marco de valores que van a orientar el trabajo. Pueden ser la transparencia, el compromiso, responsabilidad y/o la vocación de servicio. «Si sos honesto, no lo digas, porque la actividad inmobiliaria es la única en la que todos dicen que son honestos, la palabra ‘honestidad’ está muy gastada. Hay que reemplazarla por ‘transparencia'».
3) Definir la propuesta de valor. «El agente la usa cuando le dice a una persona por qué debe elegirlo a él», aseguró. Esto aplica tanto para clientes compradores como para clientes vendedores.
4) Capacitarse permanentemente. Eso mejora conocimientos (saber) y las habilidades (saber hacer).
5) Alimentar la actitud: las ganas de hacer y apasionarse por lo que uno hace. Es clave la resiliencia: reponerse las frustraciones. Hay dos inmobiliarios: el transaccional (preocupado por las transacciones) y el relacional ().
6) Cuidar el comportamiento. Ello implica tener un trato agradable, pensar en los demás y ser solidario. Es clave para el inmobiliario relacional (preocupado por las relaciones y las personas, a diferencia del transaccional).
7) Definir el mensaje: debe ser dominante y afectivo.
8) Prestar atención a tu imagen. En siete segundos, las personas se forman la opinión de otra. Por ello es clave la imagen: 55% es cómo uno está vestido, el 38% es el lenguaje no verbal y 7% es el lenguaje verbal (principalmente el tono de voz).
9) Construir confianza: son importantes las relaciones cercanas y transparentes.
10) Tangibilizar el servicio. Por ejemplo, mediante Google, informe de tasación, tarjetas personales, etc,
11) Mostrarse visible. Para ello, se deben planificar las acciones, desarrollar una comunidad, y usar redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube, etc).
12) Transformarse en una persona prestigiosa. Eso se lograr adquiriendo conocimiento y habilidad, con vocación de servicio y con congruencia entre el decir y el hacer.
Hay 12 acciones que contribuyen a construir la marca.
1) Definir el propósito: «por qué me dedico a la actividad inmobiliaria». La actividad inmobiliaria es una actividad de servicio, por lo que el agente debe servir y debe ayudar a alguien, afirmó.
2) Definir el marco de valores que van a orientar el trabajo. Pueden ser la transparencia, el compromiso, responsabilidad y/o la vocación de servicio. «Si sos honesto, no lo digas, porque la actividad inmobiliaria es la única en la que todos dicen que son honestos, la palabra ‘honestidad’ está muy gastada. Hay que reemplazarla por ‘transparencia'».
3) Definir la propuesta de valor. «El agente la usa cuando le dice a una persona por qué debe elegirlo a él», aseguró. Esto aplica tanto para clientes compradores como para clientes vendedores.
4) Capacitarse permanentemente. Eso mejora conocimientos (saber) y las habilidades (saber hacer).
5) Alimentar la actitud: las ganas de hacer y apasionarse por lo que uno hace. Es clave la resiliencia: reponerse las frustraciones. Hay dos inmobiliarios: el transaccional (preocupado por las transacciones) y el relacional ().
6) Cuidar el comportamiento. Ello implica tener un trato agradable, pensar en los demás y ser solidario. Es clave para el inmobiliario relacional (preocupado por las relaciones y las personas, a diferencia del transaccional).
7) Definir el mensaje: debe ser dominante y afectivo.
8) Prestar atención a tu imagen. En siete segundos, las personas se forman la opinión de otra. Por ello es clave la imagen: 55% es cómo uno está vestido, el 38% es el lenguaje no verbal y 7% es el lenguaje verbal (principalmente el tono de voz).
9) Construir confianza: son importantes las relaciones cercanas y transparentes.
10) Tangibilizar el servicio. Por ejemplo, mediante Google, informe de tasación, tarjetas personales, etc,
11) Mostrarse visible. Para ello, se deben planificar las acciones, desarrollar una comunidad, y usar redes sociales (Instagram, Facebook, YouTube, etc).
12) Transformarse en una persona prestigiosa. Eso se lograr adquiriendo conocimiento y habilidad, con vocación de servicio y con congruencia entre el decir y el hacer.
16/11 09:45
Antes, durante y después de la captación
Antes: posicionarse como un corredor exitoso. Durante: construir una base de datos (algo elemental, de acuerdo con Valente). Después: realizar seguimiento y lograr la captación.
El 85% del resultado se da gracias al seguimiento, dijo Valente citando a Gary Keller.
Para Valente, los cinco aspectos clave de la captación son: 1) Construir una marca personal y generar confianza. 2) Listar el círculo de influencia. 3) Armar la base de datos. 4) Calificar el prospecto. 5) Seguimiento. Posteriormente, se debe reiniciar el proceso para incorporar nuevos miembros.
El 85% del resultado se da gracias al seguimiento, dijo Valente citando a Gary Keller.
Para Valente, los cinco aspectos clave de la captación son: 1) Construir una marca personal y generar confianza. 2) Listar el círculo de influencia. 3) Armar la base de datos. 4) Calificar el prospecto. 5) Seguimiento. Posteriormente, se debe reiniciar el proceso para incorporar nuevos miembros.
16/11 09:46
Los secretos de la captación
Julio Valente comenzó su disertación asegurando que «la actividad inmobiliaria es una actividad de captación y no de comercialización». En ese sentido, sostuvo que la NAR plantea que dos de cada tres horas del tiempo que un corredor inmobiliario dedica a su profesión debe estar destinado a la captación.
16/11 09:33
Comienza la capacitación de Julio Valente en Roca
Este lunes, General Roca es sede de una jornada de capacitación para el sector inmobiliario encabezada por Julio Valente. Bajo el título «Mercado Inmobiliario | Captar para Vender», el especialista comparte herramientas y estrategias para mejorar el desempeño profesional, con un eje central: fortalecer la captación de propiedades como punto de partida para generar oportunidades de negocio y concretar operaciones.
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