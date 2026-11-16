Provocó disturbios en una estación de servicio de Allen y terminó detenido por romper el vidrio de un patrullero

Un hombre de 36 años quedó detenido en Allen luego de protagonizar disturbios en una estación de servicio, agredir verbalmente a policías y romper de una patada la ventanilla de un patrullero. La Fiscalía inició una causa por daños y resistencia a la autoridad y dispuso que permanezca detenido hasta la audiencia de formulación de cargos.

El episodio ocurrió el domingo. Dos bicipolicías que realizaban recorridas preventivas fueron alertados por empleados de una estación de servicio, quienes denunciaron que un cliente estaba alterado y tenía una actitud agresiva con los trabajadores y otras personas que aguardaban en la fila.

Intervino la comisaría Sexta

Cuando los agentes se acercaron para intentar calmarlo, el hombre respondió con insultos y agresiones verbales. Por ese motivo solicitaron apoyo y llegó un móvil de la comisaría Sexta. El personal volvió a pedirle que depusiera su actitud, pero ante su negativa y hostilidad decidió reducirlo luego de un forcejeo.

Una vez que lo subieron al patrullero, un efectivo se disponía a ingresar para custodiarlo. En ese momento, el detenido se recostó de espaldas sobre el asiento y lanzó una patada contra la puerta. El golpe rompió el vidrio de la ventanilla trasera derecha del vehículo policial.

Una causa por daños y resistencia

El hombre fue trasladado a la comisaría Sexta, donde quedó identificado. Además, se convocó al Gabinete de Criminalística para realizar pericias sobre los daños ocasionados en el móvil.

La fiscal de turno dispuso el inicio de una causa judicial por daños y resistencia a la autoridad. También ordenó que el hombre permanezca detenido a la espera de la audiencia de formulación de cargos.