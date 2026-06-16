La principal plaza inmobiliaria de la Patagonia se transforma: una obra de 70.000 m² llega a su zona más poblada

Esta semana comenzarán los trabajos preliminares y el vallado de obra de San Martín Plaza, un desarrollo inmobiliario de gran escala que se levantará en el oeste de la ciudad de Neuquén. El proyecto, impulsado por Tecnobras Argentina SA y comercializado en exclusiva por RE/MAX, ocupará un predio de casi dos hectáreas delimitado por las calles San Martín, Bejarano y 12 de Septiembre, con el trazado del Tren del Valle como vecino inmediato.

La iniciativa se diferencia de gran parte de los emprendimientos que históricamente se concentraron en el centro neuquino. La apuesta apunta a consolidar una nueva centralidad urbana en uno de los sectores más poblados de la capital provincial, combinando viviendas, comercios, oficinas y espacios comunes en un único complejo.

El desarrollo que busca redefinir el oeste de Neuquén

Durante décadas, el desarrollo inmobiliario a gran escala de Neuquén se concentró en el centro de la ciudad y en los corredores más consolidados. Sin embargo, el crecimiento demográfico impulsado por la expansión económica de la región, particularmente en torno a Vaca Muerta, comenzó a plantear nuevos desafíos urbanos y habitacionales.

En ese contexto, Tecnobras decidió avanzar con un proyecto de gran escala en una zona donde predominan las viviendas bajas y los comercios de cercanía. La empresa considera que el oeste neuquino reúne condiciones para convertirse en uno de los nuevos polos de desarrollo de la ciudad.

“Neuquén se caracterizó siempre por estar sumamente concentrado en el centro. Hay que empezar a pensar la ciudad de otra manera”, sostuvo Ignacio Enríquez, gerente general de Tecnobras Argentina.

La ubicación elegida busca respaldar esa visión. El predio se encuentra a pocos minutos del centro, del aeropuerto, de la terminal de ómnibus y de grandes superficies comerciales, además de contar con acceso inmediato a la red de colectivos y la cercanía del Tren del Valle, que conecta Plottier, Neuquén y Cipolletti.

Así se verá San Martín Plaza, en el oeste de Neuquén, una vez finalizado. Render: gentileza Tecnobras Argentina SA.

La elección del oeste también responde a una cuestión económica. Según la empresa, el menor valor relativo de la tierra permite ofrecer productos con más superficie y valores más competitivos que los que hoy predominan en el centro de la ciudad. De hecho, estiman que el metro cuadrado en pozo se ubicará aproximadamente un 25% por debajo de los valores de las zonas céntricas.

Desde la desarrolladora consideran que la iniciativa contribuirá a densificar verticalmente un sector de la ciudad que ya concentra una gran cantidad de habitantes y que todavía dispone de margen para incorporar nuevos servicios, comercios y espacios de encuentro.

Vivienda, oficinas, comercios y parque en un mismo lugar

La propuesta de San Martín Plaza apunta a un público compuesto principalmente por jóvenes profesionales, personas que llegan a trabajar a Neuquén y familias que buscan una primera vivienda con servicios integrados.

El proyecto combina departamentos, oficinas y locales comerciales en un mismo complejo. La idea es que buena parte de las actividades cotidianas puedan resolverse dentro del propio desarrollo, reduciendo desplazamientos y favoreciendo una vida urbana más integrada.

El master plan prevé locales comerciales en planta baja y primer piso, oficinas en el segundo nivel y viviendas desde el tercer al séptimo piso. A ello se suman espacios comunes destinados a fomentar la convivencia entre los residentes.

El parque común ubicado entre los módulos es uno de los elementos de la propuesta de valor de San Martín Plaza. Render: gentileza Tecnobras Argentina SA.

Uno de los elementos distintivos será un gran parque privado elevado, ubicado sobre el nivel de las cocheras. El diseño paisajístico toma como referencia distintos ambientes patagónicos, desde la estepa hasta la cordillera, incorporando vegetación de diferentes alturas y espacios de permanencia.

Además, cada módulo contará con un lounge multipropósito pensado para reuniones informales o trabajo remoto, y con un SUM equipado para encuentros sociales y actividades comunitarias.

La calidad constructiva es otro de los aspectos destacados por la empresa. El complejo utilizará hormigón visto, carpinterías de aluminio con ruptura de puente térmico y vidrios DVH. Sin embargo, desde Tecnobras aclaran que no se trata de un producto de lujo, sino de una propuesta orientada a ofrecer calidad sin trasladar costos excesivos al valor final.

Uno de los balcones que darán al parque común del complejo. Render: gentileza Tecnobras Argentina SA.

La arquitectura, a cargo del reconocido estudio Dinamo, también responde a criterios funcionales y climáticos. Aunque la normativa urbanística permitía desarrollar torres de hasta 19 pisos, la empresa optó por edificios de siete niveles. La decisión busca proteger los espacios comunes del viento característico de la región, reducir sombras y generar un entorno más amable para el uso cotidiano del parque central.

Con una lógica similar, se descartó incorporar amenities de alto costo de mantenimiento, como piscinas en las terrazas. Las cubiertas serán no transitables, una elección que apunta a contener gastos comunes y mantener expensas más accesibles para los futuros propietarios.

Las unidades se dividirán en tres tipologías principales: monoambientes tradicionales de aproximadamente 32 metros cuadrados totales, monoambientes ampliados de alrededor de 60 metros cuadrados y departamentos de dos ambientes con superficies cercanas a los 67 metros cuadrados totales, incluyendo balcones. Las unidades ubicadas en esquinas suman 10 metros cuadrados adicionales de balcón.

Un proyecto de gran escala en la estrella inmobiliaria de la Patagonia

La primera etapa que comenzará a ejecutarse próximamente contempla un módulo de aproximadamente 9.000 metros cuadrados construidos. Allí se desarrollarán 80 departamentos, 63 cocheras, 12 locales comerciales y siete oficinas.

Sin embargo, el alcance final del emprendimiento será considerablemente mayor. El terreno destinado al desarrollo posee 18.900 metros cuadrados y el master plan completo proyecta cerca de 70.000 metros cuadrados construidos entre viviendas, oficinas, comercios y estacionamientos.

El parque común ubicado entre los módulos es uno de los elementos de la propuesta de valor de San Martín Plaza. Render: gentileza Tecnobras Argentina SA.

La propuesta contempla ocho edificios organizados en distintos módulos que se irán ejecutando de manera progresiva. De mantenerse las tipologías previstas inicialmente, el conjunto podría alcanzar alrededor de 480 departamentos una vez concluido.

Según adelantó la empresa, la venta general de las unidades y los planes de financiación se lanzarían dentro de aproximadamente seis meses.

Tecnobras: de la fruticultura y la industria al desarrollo inmobiliario en la Patagonia

San Martín Plaza representa el desembarco de Tecnobras Argentina en el negocio residencial, aunque la empresa acumula tres décadas de experiencia en construcción.

La firma fue fundada por Roberto Enríquez y tuvo sus orígenes vinculados al sector frutícola regional. Con el tiempo se especializó en infraestructura para frío industrial, construyendo algunos de los galpones de empaque más importantes del Alto Valle, según indicó Ignacio Enríquez.

Posteriormente amplió su actividad hacia la obra pública y el sector energético, acompañando la transformación productiva de Neuquén. Entre sus antecedentes figuran trabajos para compañías como Tenaris, Halliburton y Schlumberger.

En el desembarco en el mercado residencial hay algo de gusto personal: “Yo estudié en Buenos Aires y durante cinco años me la pasé yendo a Puerto Madero todos los días para ver cómo crecían esos monstruos. En algún momento dije: «algo de esto tengo que hacer«, cuenta Ignacio Enríquez.

Sin embargo, esta incursión se trata de una decisión estratégica, que responde tanto a una búsqueda de diversificación como a una convicción sobre el potencial de crecimiento de Neuquén. La necesidad de nuevas soluciones habitacionales y la posibilidad de desarrollar productos fuera de los corredores tradicionales terminaron dando origen a San Martín Plaza, el proyecto con el que la empresa busca abrir una nueva etapa en su historia.