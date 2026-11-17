La recuperación del crédito hipotecario y el acceso al financiamiento para desarrolladores podrían convertirse en factores importantes para impulsar la construcción privada.

El crecimiento de Vaca Muerta continúa generando oportunidades para la construcción en Neuquén, aunque su impacto no se refleja de manera uniforme en todos los sectores. La demanda de viviendas, infraestructura y nuevos espacios comerciales e industriales abre perspectivas de desarrollo, mientras que los costos, el acceso al crédito y la disponibilidad de trabajadores especializados siguen condicionando la concreción de proyectos.

Desde Todohierro S.A., empresa neuquina con más de 38 años de trayectoria en la provisión de materiales para la construcción, observan un escenario de oportunidades, pero también de importantes desafíos. Su director, Adrián Pesiney, sostiene que el desarrollo hidrocarburífero tiene un efecto multiplicador sobre la economía regional, aunque advierte que ese crecimiento no siempre se traduce inmediatamente en nuevas obras.

Un mercado con oportunidades y distintos ritmos

La expansión de Vaca Muerta impulsa inversiones que alcanzan a numerosos sectores de la economía. Para las empresas proveedoras de materiales, este movimiento representa una oportunidad vinculada con el crecimiento habitacional, comercial, industrial y logístico.

Sin embargo, Pesiney explica que no todos los segmentos de la construcción avanzan al mismo ritmo. Mientras algunas actividades muestran mayor dinamismo, otros proyectos todavía dependen de condiciones económicas y financieras que permitan concretar las inversiones.

La necesidad de ampliar la infraestructura urbana también aparece como un factor central. El crecimiento poblacional y productivo de Neuquén exige nuevas obras de servicios, redes de energía, agua, saneamiento y conectividad vial.

Adrián Pesiney, director de Todohierro S.A.

En este escenario, el desarrollo energético representa una oportunidad para fortalecer a las empresas regionales y generar mayor movimiento en toda la cadena de abastecimiento.

Financiamiento y costos, las principales dificultades

Uno de los desafíos más importantes para la construcción es transformar las oportunidades de inversión en proyectos concretos y sostenibles.

El acceso al financiamiento aparece como una herramienta fundamental para dinamizar el mercado, especialmente en el segmento de viviendas y desarrollos inmobiliarios.

Según Pesiney, la posibilidad de acceder a créditos en condiciones razonables permitiría ampliar la demanda habitacional y generar mayor actividad para constructoras, proveedores, transportistas y profesionales.

A esta dificultad se suma la competencia por los trabajadores especializados. La industria petrolera concentra una importante demanda de mano de obra, lo que representa un desafío para otros sectores productivos.

También resulta necesario mejorar la infraestructura y las condiciones logísticas para acompañar el crecimiento de la provincia.

Para las empresas proveedoras de materiales, la previsibilidad de costos y la eficiencia logística son factores decisivos para planificar inversiones, sostener el empleo y responder a las necesidades del mercado.

Las expectativas de la construcción para 2027

De cara al próximo año, las perspectivas del sector están vinculadas con la continuidad de las inversiones energéticas y el desarrollo de nuevos proyectos privados.

Desde Todohierro identifican oportunidades en viviendas, centros logísticos, desarrollos comerciales e industriales y obras de infraestructura, especialmente aquellas necesarias para acompañar la expansión de las ciudades neuquinas.

La recuperación del crédito hipotecario y el acceso al financiamiento para desarrolladores podrían convertirse en factores importantes para impulsar la construcción privada.

No obstante, Pesiney considera que el crecimiento deberá estar acompañado por estabilidad económica, infraestructura adecuada y condiciones que favorezcan las inversiones.

«Vaca Muerta representa una oportunidad histórica, pero el verdadero desafío es transformar esa riqueza en infraestructura, viviendas, empresas más fuertes, empleo y mejor calidad de vida para todos los neuquinos», expresó el director de Todohierro.

La mirada del sector combina así expectativas favorables con la necesidad de consolidar condiciones que permitan sostener la actividad. El objetivo es que el desarrollo energético no solo impulse nuevas obras, sino que también fortalezca a las empresas regionales y genere oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Casi cuatro décadas acompañando a la construcción

Todohierro S.A. es una empresa neuquina con más de 38 años de trayectoria, dedicada a la comercialización de materiales para la construcción. Su oferta abarca hierros, aceros, productos para obra gruesa y materiales de terminación.

Desde su posición dentro de la cadena de abastecimiento, la compañía participa del movimiento que generan los desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y las obras de infraestructura en la provincia.

En un mercado cada vez más exigente, la empresa apunta a ampliar su oferta de productos, mejorar sus servicios y sostener las inversiones, con el objetivo de acompañar las nuevas necesidades de la construcción regional.