La minería de gran escala, uno de los sectores que más inversiones atrae con el RIGI. (Foto: archivo)

La industria minera argentina tendrá su último gran encuentro del año el 2 y 3 de diciembre en Goldencenter Eventos, en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se hará Minería: Cierre de Año 2026, en el marco de la 20ª edición del seminario internacional Argentina Oro, Plata y Cobre. Empresas, inversores, proveedores, cámaras y autoridades van a hacer el balance de 2026 y anticipar lo que viene en 2027.

El evento lo organiza Panorama Minero, que este año cumple 50 años, con un ciclo de encuentros que empezó en 1996. “Celebramos cinco décadas acompañando a la minería argentina, pero queremos que el encuentro mire fundamentalmente hacia adelante”, señalaron desde la organización.

El día después del RIGI

Uno de los paneles principales va a analizar qué pasa con los proyectos que ya entraron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuando la decisión de invertir tiene que convertirse en obras, infraestructura y contratación de proveedores. Se van a cruzar experiencias mineras, como la de Vicuña, con las de grandes inversiones energéticas.

También van a exponer José Morea, de Vicuña Corp., y Michael Meding, de McEwen Copper. Habrá un ciclo sobre seguridad que abrirá Roberto Cacciola, presidente de la CAEM, con especialistas de Mansfield Minera, Glencore, Vicuña y Veladero. Además, proyectos como Veladero, Los Azules, Lindero y Diablillos van a contar qué bienes y servicios necesitan contratar.

Europa y el financiamiento de la infraestructura

La Unión Europea participará como sponsor oficial, junto con la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK). Entre los oradores estarán su embajador en la Argentina, Erik Høeg, y Félix Fernández Shaw, de la Comisión Europea. Además, una misión de doce empresas alemanas buscará acuerdos con mineras y proveedores locales.

El Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, CAF y el BID van a participar de un segmento sobre uno de los cuellos de botella del sector: la infraestructura que necesitará la próxima generación de proyectos. La agenda suma también la reunión de fin de año de la Mesa del Litio, con la participación de Fernanda Ávila.

La Noche de las Distinciones

El miércoles 2 será la cena de gala, donde se van a entregar, entre otros, los premios a Empresa Minera, Exploradora y Proveedora del Año. También se entregará el de Mujer Minera del Año, junto con Women in Mining Argentina.

Como novedad, los asistentes van a votar en vivo el acontecimiento minero más importante de 2026, entre seis y ocho noticias del año elegidas con medios especializados aliados. La noche tendrá también sorteos, viajes y música en vivo.

Más información en www.oroplataycobre.com.ar.