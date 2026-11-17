La histórica yesera Julio Corral cerró definitivamente su planta de procesamiento de yeso ubicada en Stefenelli, después de más de un siglo de actividad vinculada a la explotación minera y a la fabricación de materiales para la construcción.

La decisión fue tomada por el grupo multinacional belga Etex, propietario de la compañía y de la marca Durlock. El cierre se terminó de confirmar durante noviembre y alcanzó a los últimos 11 trabajadores que permanecían en el establecimiento, además del gerente de la planta.

Desde la empresa argumentaron que la medida responde a la caída de las ventas y a los cambios en el mercado de la construcción. A partir de ahora, la producción que se realizaba en Roca será concentrada en las instalaciones que el grupo tiene en General Acha, La Pampa, y Malargüe, Mendoza. La primera es la planta de mayor tamaño de Durlock en el país.

En las últimas semanas se realizó el retiro de los materiales que permanecían almacenados en los galpones. Por el momento, las instalaciones quedarán bajo custodia de personal de seguridad y conservarán sus habilitaciones vigentes. Si bien desde el sector no descartan una eventual reactivación durante 2027, no existe un anuncio oficial que confirme esa posibilidad.

El cierre de la histórica fábrica se produce en un momento de contraste con los números actuales de la actividad minera provincial. Según los datos del Departamento de Producción y Estadística de la Secretaría de Minería de Río Negro, durante 2025 la extracción bruta de yeso alcanzó las 466.652 toneladas, un crecimiento del 107,3% respecto de las 225.108 toneladas registradas en 2024.

Sin embargo, la demanda final depende en gran medida de la actividad de la construcción, que no muestra una mejora clara, específicamente en las obras particulares.

Una industria con más de 120 años de historia

Los primeros antecedentes de Compañía Corral se remontan a 1905, cuando comenzaron los trabajos de explotación de yeso en la región. La firma fue impulsada por Julio Corral y se convirtió en una de las industrias pioneras de la Patagonia.

La actividad minera se desarrolló a partir de yacimientos ubicados al norte de J.J. Gómez, mientras que la planta de procesamiento se instaló en Stefenelli. Allí se realizaban distintas etapas del tratamiento del mineral, desde la trituración y clasificación hasta la molienda y el procesamiento para su utilización en la construcción.

Durante décadas, la empresa tuvo un papel importante en la actividad productiva de la región. En 2007, María Teresa Corral, hija del fundador, vendió la compañía al grupo belga Etex. Para entonces, según los registros vinculados con la operación, el establecimiento contaba con alrededor de 60 trabajadores.

La reducción de personal se produjo de manera progresiva durante los últimos años. Algunos trabajadores acordaron su desvinculación, mientras que las últimas notificaciones terminaron de confirmar el cierre definitivo de la planta.