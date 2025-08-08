Vuelve Edifica Neuquén, el evento de construcción e infraestructura más importante de la Patagonia

Neuquén se prepara para recibir, una vez más, a los protagonistas del mundo de la construcción, la infraestructura y la innovación. Del 18 al 20 de septiembre se llevará a cabo Edifica Neuquén 2025, la segunda edición de una de las exposiciones más relevantes del sector en la región, que se celebrará en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132.

La entrada será libre y gratuita, y se espera una convocatoria de alcance nacional, con delegaciones desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, además de invitados internacionales y organismos multilaterales.

Bajo el lema “Sinergia e innovación constructiva para un Neuquén en crecimiento”, el evento promete superar el impacto de su edición anterior y consolidarse como una plataforma federal e internacional para el intercambio de ideas, negocios y conocimiento.

Más que una feria, Edifica Neuquén se presenta como un espacio de encuentro entre todos los actores de la cadena de valor: desde desarrolladoras, constructoras y proveedores hasta arquitectos, ingenieros, técnicos, diseñadores, aplicadores y estudiantes.

La edición de Edifica Neuquén del año pasado reunió más 45.000 visitantes y 130 empresas y marcas expositoras / Foto gentileza

Durante tres jornadas intensas, el público podrá participar de capacitaciones prácticas con certificación, disertaciones de referentes nacionales e internacionales, presentaciones de productos y servicios innovadores, rondas de negocios público-privadas y espacios culturales que vinculan a la ciudadanía con la obra pública.

Real Estate: la novedad de esta edición

Una de las incorporaciones más esperadas en esta nueva edición será el Congreso Real Estate Neuquén, titulado “Palpitando desarrollos en el corazón de Vaca Muerta”. El encuentro contará con figuras clave del desarrollo urbano y la inversión inmobiliaria, entre ellas el arquitecto Rodrigo Demarchi como moderador, Mauro Squillari (Acindar) como panelista, y el cierre a cargo del reconocido arquitecto Damián Tabakman, referente nacional en real estate.

Neuquén, polo en expansión

Impulsada por la obra pública, Vaca Muerta y el crecimiento inmobiliario, la provincia de Neuquén vive una etapa de expansión que convierte a Edifica Neuquén 2025 en una plataforma estratégica para inversores, empresas y desarrolladores que buscan oportunidades. El evento será una oportunidad única para conectar, exhibir productos, generar vínculos comerciales y potenciar negocios en un entorno dinámico y en crecimiento.