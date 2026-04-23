Cómo es la casa de US$12 millones que compró Peter Thiel en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires

Peter Thiel concretó la compra de una de las propiedades más lujosas de la Ciudad de Buenos Aires.

El inversor de Silicon Valley, Peter Thiel, concretó la compra de una de las propiedades más lujosas de la Ciudad de Buenos Aires, en una operación que rondó los 12 millones de dólares y que ya genera impacto en el mercado inmobiliario premium.

La residencia está ubicada en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico, una de las zonas más exclusivas y de menor densidad de la capital, caracterizada por sus grandes mansiones, calles arboladas y alto nivel de privacidad.

Una propiedad de lujo y gran escala

La vivienda cuenta con unos 1.600 metros cuadrados cubiertos, una dimensión poco frecuente incluso dentro del segmento de alta gama. Su diseño mantiene el estilo clásico de las residencias tradicionales, con una clara separación entre áreas sociales, privadas y de servicio.

En la planta baja se destacan un amplio living, comedor formal, escritorio y espacios de recepción pensados para grandes encuentros. La cocina, renovada con materiales importados de primera línea, se integra visualmente con el jardín, generando una conexión fluida entre interior y exterior.

Uno de los elementos más llamativos es una escalera central de mármol que organiza la circulación entre los distintos niveles de la casa.

Confort, diseño y detalles premium

En la planta superior, la propiedad dispone de seis dormitorios en suite, además de áreas complementarias como escritorio, lavadero y sectores de servicio. También incluye una cava de vinos y una terraza con vistas al jardín, dos características muy valoradas en este tipo de propiedades.

La casa fue completamente modernizada por sus anteriores dueños, combinando detalles originales con un estilo contemporáneo, minimalista y elegante. El resultado es una residencia que cumple con los estándares del mercado internacional de lujo.

Impacto en el mercado inmobiliario

La compra no solo llama la atención por su valor, sino también por el perfil del comprador. Peter Thiel —quien fue uno de los primeros inversores de Facebook y cofundador de PayPal— mantiene interés en la Argentina y sigue de cerca su escenario económico y político.

La operación refuerza una tendencia: inversores de alto patrimonio vuelven a mirar al país como una oportunidad dentro del mercado inmobiliario premium, en un contexto donde activos de este tipo combinan valor histórico, ubicación estratégica y potencial de apreciación.