Proponen auxiliar a las asociaciones civiles ante esta crisis sanitaria

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley que busca ayudar a las asociaciones civiles sin fines de lucro “que cumplen un rol social fundamental a través del deporte y la cultura”, y que hoy padecen por la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Como informó días atrás RÍO NEGRO, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) propusieron al gobierno nacional una serie de medidas que les permita, en la actual crisis sanitaria, del coronavirus fortalecer sus recursos “para que no se debilite la atención que brindan a la población vulnerable”.

La iniciativa del ex gobernador Weretilneck propone prorrogar los vencimientos de obligaciones patronales por seis meses y que la deuda generada no tenga intereses. Alcanza a las asociaciones civiles sin fines de lucro con características muy definidas: tienen un estatuto, reglamentación interna, son democráticas, eligen sus autoridades, y están exentas del impuesto a las ganancias, pero no del IVA -según la actividad- y si tienen empleados pagan cargas sociales.

Tal es el caso de bibliotecas y archivos, asociaciones que brindan actividades sociales, culturales, recreativas y de interés local desarrollado por centros vecinales, barriales y sociedades de fomento. También aquellas de gestión de prácticas deportivas en clubes, como fútbol, tenis, boxeo, tiro, golf y demás.

El Proyecto de Ley prorroga los vencimientos de los próximos 180 días de las contribuciones patronales que les competen a las asociaciones civiles empleadoras, determinadas por la ley 24.241 y modificatorias, hasta el último día del corriente año, respecto de todo el personal en relación de dependencia que preste servicio en tales instituciones.

A su vez, propone que la deuda prorrogada no genere intereses, pudiendo ser cancelada a partir de diciembre de 2020 en 6 cuotas iguales mensuales y consecutivas a abonarse conjuntamente con las obligaciones por cargas patronales a vencer.

“Estas asociaciones son complementos fundamentales del Estado, articulando actividades principales de la vida social del país, como lo son el deporte y la cultura, que tienen un rol clave en la organización social comunitaria en todos los barrios y ciudades”, sostiene el proyecto.