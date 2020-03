Proponen crear una zona franca en Bariloche

Bariloche podría tener un área libre de tributos aduaneros destinada a la producción, acopio y tránsito de mercaderías, si prospera un proyecto de ley que ingresa al debate en la Legislatura de Río Negro.

La iniciativa que presentó la legisladora del Frente de Todos, María Eugenia Martini, apunta a la “promoción del empleo y la integración a mercados internacionales de productos de la región”.

Hoy en Argentina hay 13 zonas francas que cuentan con un régimen particular. Se trata de espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y, tanto su importación como su extracción y exportación, no están gravadas con tributos ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico.

Su principal objeto es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales.

Martini dijo que el proyecto partió del diagnóstico de crisis en la que quedó el país tras el gobierno de Cambiemos. “Los rionegrinos, necesitamos con urgencia comenzar a revertir la emergencia económica en la que nos encontramos, y entonces, en sintonía con el mandato político del gobierno nacional, proponemos una herramienta concreta que atienda a la reactivación productiva y laboral”, indicó la legisladora.

La ubicación de Bariloche como zona franca fue valorada por su cercanía con Chile y la vinculación estrecha con el viejo proyecto del Corredor Bioceánico, sumado a la actividad que imprimirá el nuevo Parque Productivo, Tecnológico e Industrial.

“La zona franca funcionará como un eslabón determinante en la cadena logística y de valor agregado, lo cual apunta a la rápida mejora en la competitividad de los productos regionales, ya sea exportándolos, o facilitando la importación de materiales para su producción. Necesariamente esto redunda en empleo de calidad”, explicó Martini.

Detalló que para una empresa que opere desde una zona franca los insumos, las piezas, el equipamiento, la maquinaria y los materiales de construcción, así como los servicios que requiera -agua, gas, electricidad, e incluso los alimentos para el personal- están exentos de IVA. Si los bienes provienen del exterior, tampoco pagan derechos de importación ni tasa de estadística. Y es posible ingresar libremente bienes de capital usados, ya que no rigen las prohibiciones económicas.