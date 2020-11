Proponen velatorios vía zoom en Bariloche

A ocho meses de la pandemia, los dueños de las salas velatorias insisten en la necesidad de reapertura. Sin embargo, plantean que la respuesta de las autoridades siempre es la misma: “Se están evaluando los protocolos”.

Alfredo Madero, uno de los miembros de Sepelios Bariloche, explicó que la prohibición en Bariloche “se contrapone a lo que pasa en el Valle o a la provincia de Buenos Aires donde la gente sí puede velar a sus seres queridos”.

Esta empresa fúnebre propuso una doble modalidad para concretar los velatorios. Por un lado, se avalaría la presencia de dos personas que deberían rotar cada hora y media pero también se implementaría una participación vía zoom.

“Este sistema de zoom se está implementando en Europa. Es para que la gente que es factor de riesgo o los niños puedan seguir el velatorio pero a la vez, evitar conglomeraciones en el edificio. Es lamentable que no nos den respuestas”, detalló.

Resaltó que los velatorios solo serían para “fallecimientos no Covid” aunque “las muertes por Covid requieren un ataúd sellado con cámara; de modo que también sería posible. Pero no lo incluimos en el protocolo”.

“Está prevista la colocación de una barrera de material sintético transparente que aísla el féretro del resto del salón (pese a que el féretro no transmite nada). Y las instalaciones tendrán todos los medios sanitizantes”, dijo.

Insistió en que “hay un autismo muy grande y falta de empatía de las autoridades. Han abierto infinidad de actividades y acá hablamos del dolor ante la pérdida de un ser querido. La gente no lo toma muy en cuenta hasta que sucede y se hace piel”.

Madero recalcó que tienen reclamos a diario: “La gente nos consulta desesperada por no poder despedir a sus familiares. Se ponen violentos y no comprenden que no es una decisión nuestra. Estamos atados de manos”.