Once oradores para opinar del presupuesto 2021 de Bariloche

El secretario de Hacienda Diego Quintana será el encargado de exponer los lineamientos principales del presupuesto municipal de Bariloche 2021 en la audiencia pública obligatoria que se realizará el viernes a las 17 en el gimnasio municipal 3, para la cual están inscriptos también otros once oradores.

La organización está a cargo del Concejo Municipal, que resolvió aprovechar el espacio cubierto más grande entre los que estaban disponibles y aplicará estrictos protocolos de distanciamiento y prevención sanitaria, acordados con el Comité de Emergencia. El acceso al público estará restringido, por los límites de aforo, pero habrá transmisión en vivo por el canal de Youtube del Concejo.

La audiencia pública del presupuesto será la primera en su tipo que se realiza desde el inicio de la pandemia y no se podía eludir porque es un requisito obligatorio que fija la Carta Orgánica municipal.

La presidente de la comisión de Economía del Concejo, Claudia Torres, dijo que luego de evaluar otras posibilidades decidieron hacerla en forma presencial, porque una audiencia por zoom “sería complicada de llevar a cabo” y no se pueden arriesgar a falencias en la conectividad que cercenen el derecho a la participación. Sólo las preguntas, que quedan para el momento de cierre, se podrán realizar en forma remota.

El presupuesto municipal 2021 presentado por el intendente Gustavo Gennuso prevé ingresos y gastos por un total de 5.109 millones de pesos (un 40% más que el actual) y para la recaudación propia estimó también cifras que superan en un 42% a las establecidas para el actual ejercicio.

En el cálculo elaborado por Hacienda no hay dato alguno que refleje una eventual continuidad de la crisis sanitaria y los ingresos fueron ajustados por inflación, como si la actividad económica se recompusiera de inmediato a partir de enero y volviera al ritmo previo a la pandemia.

Entre los oradores que intervendrán en la audiencia hay una mayoría de dirigentes vecinales. Uno de los que llenó su formulario de inscripción es Luis Rossi, tesorero de la junta vecinal del barrio Lago Moreno, quien aseguró hoy que en una primera revisión que hizo del presupuesto no encontró ninguna de las obras prometidas para la zona Oeste. “Es algo que nos interesa confirmar”, aseguró.

En esa zona de la ciudad esperan por el asfalto y otra obra que le pidieron al municipio cuando se debatió la posible aplicación del dinero que resulte de la venta de unos lotes en Lago Moreno. Rossi dijo que el proyecto de presupuesto no es claro, “falta una desagregación de las partidas” y es difícil sacar conclusiones. Señaló que en su repaso no encontró “el estimado de la plata a recibir” por los lotes y tampoco la aplicación. Dijo que los funcionarios suelen hablar y hacer promesas, pero -a su juicio- “no es cuestión de creer o no creer, tiene que estar en los papeles”.

También figura en el listado de oradores el presidente de la junta vecinal Nuestras Malvinas, Sergio Herrero. Adelantó a este diario que su interés es plantear “que se tengan en cuenta las zonas más postergadas del Alto”, además de “hacer un punteo de lo que se prometió no se cumplió en los últimos años”.

Según Herrero, se habla de terrenos, de suelo urbano, “pero en seis años no se avanzó en nada en el tema habitacional” y el programa Promeba, que desplegó obras en su barrio “es nacional y no es un esfuerzo del municipio”. Dijo que esperan la concreción de otros proyectos como el pavimento interno y el puente de la calle Wiederhold.

El dirigente vecinal consideró que la audiencia pública “es un lugar válido para instalar una vez más los reclamos” que su barrio mantiene desde hace tiempo.

Entre los oradores anotados están también Máximo Calfuquir (barrio Arrayanes), Gabriela Leyton (Villa Los Coihues) y Cecilia Betancourt (Alún Ruca). La lista se completa con Pablo Costa, Lihue Bariggi Amara, Emanuel Guzmán, Jenifer Navarro, Brenda Morales Diocares y Romina Rosso.

Cada expositor tendrá 5 minutos para presentar su ponencia y después quedará a disposición para responder preguntas. Al igual que el representante del Ejecutivo municipal. El organizador de la audiencia (en este caso el Concejo) deberá elaborar luego un informe escrito para detallar qué aportes tomó de lo escuchado en la audiencia, cuales desechó, y los motivos fundados en cada caso.