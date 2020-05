Prorrogan suma fija de 4.000 pesos para los municipales de Viedma

Los municipales de Viedma aceptaron extender a partir de este mes la suma fija no remunerativa, no acumulativa y no bonificable de 4.000 pesos, a cuenta de futuros acuerdos salariales, para todo el personal.

Así se definió en la Mesa de la Función Pública Municipal que se reunió con la presencia de Marcos Castro, jefe de Gabinete; Carolina Brecciaroli, secretaria de Hacienda; y Silvia Calarco, subsecretaria de Adminsitración y Recursos Humanos; además de los dirigentes gremiales Emilio Recachuk, por Soyem; Elda Carrillo, de UPCN; y Leticia Lapalma, por ATE.

En el acuerdo alcanzado se estableció en cuanto a los docentes que "la suma a percibir por este concepto estará determinada por el producto entre los $4.000 y un coeficiente de carga horaria definido por el cosciente entre la cantidad de horas cátedras que detente cada docente dividido treinta".

Además, se acordó "incorporar mensualmente a partir del mes de junio de 2020 y por el término de ocho meses una suma de 500 pesos al básico a todo el personal municipal".

Desde junio el personal que está en la categoría 16 "será reubicado en la categorgía 15" y la suma no remunerativa de 4.000 pesos "irá disminuyendo mensualmente en 500 pesos a partir del primero de junio, hasta su cancelación total para todo el personal municipal".

En octubre habrá un nuevo encuentro para analizar el incremento en las asignaciones familiares que no sufrirán ninguna modificación por el momento.