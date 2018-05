“El gobierno ha dilapidado gran parte

A cargo de uno de los centros de estudios de economía independientes más importantes del país e investigador acerca de la estructura económica nacional, Hernán Letcher observa críticamente la coyuntura de la economía nacional, y la gestión del gobierno en relación al dólar y las tarifas.

PREGUNTA- ¿Cuál es su perspectiva en base a la corrida cambiaria que tiene lugar desde la semana pasada?

RESPUESTA: Es sin duda un escenario muy complejo. Una de las razones coyunturales que motoriza la demanda es la suba de tasas en EE. UU. Pese a ello el escenario local es el que más influye. Pero el verdadero problema que tiene hoy el gobierno, más allá de la pérdida de reservas, es que ha dilapidado una buena parte de la confianza que existía entre los sectores que le creen al gobierno. Hay sectores que tienen una mirada muy afín a la política económica del gobierno, para los cuales tanto el cambio de metas de inflación en diciembre, como la fuerte intervención que se observó estas últimas dos semanas en el mercado de divisas, significa un fuerte golpe a la confianza en el rumbo económico. En un gobierno que ha hecho un culto de esa confianza.

P- ¿Se contradice a sí mismo el gobierno apostando a la intervención en los momentos de zozobra?

R- El gobierno habló durante mucho tiempo en contra de la intervención en los mercados. Si ante el primer problema se interviene, probablemente sea más difícil que le crean en el futuro. Más allá de este momento particular, se están sentando las bases para que frente a algún momento de dudas en materia económica, se dude de lo que el gobierno ‘dijo que va a hacer’.

P- ¿Cree que el escenario de incertidumbre cambiaria es estructural o pasajero?

R- Estructuralmente es un escenario muy complejo. Argentina no emite dólares. Pero además tiene una balanza comercial crecientemente deficitaria, da la impresión que fuga de capitales se mantendrá en los meses subsiguientes, hay salida de divisas por turismo y compras en el exterior. Se promocionan los créditos UVA. Pero quien logra que le otorguen un crédito UVA, va y los cambia por dólares para concretar una operación inmobiliaria. Todo el tiempo se fomenta la presión sobre el dólar. Es cierto que el nivel de reservas es alto, y que el Banco Central tiene todavía mucho margen de maniobra. Pero si los agentes dejan de creer, Argentina está mucho más expuesta a los efectos de una corrida.

P- ¿Qué opina de la política tarifaria del gobierno?

R- Acuerdo con que era necesario ir a un esquema de subsidios eficientes. Pero no creo que hiciera falta eliminarlos. Los subsidios a la energía, son indirectamente salario. Y por esa razón era necesario hacerlos más eficientes, pero de ninguna forma eliminarlos, y mucho menos de la forma en que se hizo. No se le quitó el subsidio a unos, porque tenían amplia capacidad de pago, y se lo dio a otros porque no podían pagar. Por el contrario, aun los beneficiarios de la tarifa social pagan cuatro o cinco veces más que antes.

P- Más allá de la discusión en torno a los subsidios ¿qué opina de los que se debate hoy respecto a las tarifas?

R- La propuesta de reducción de impuestos en las provincias es desentenderse de un problema que el propio gobierno nacional generó, que además en términos monetarios no es significativo y desfinancia los niveles subnacionales. Lo que no se discute, es el volumen de la tarifa, que en realidad esconde un fenomenal incremento en la rentabilidad de las empresas prestadoras. Si se observa la evolución del precio de las acciones de las empresas energéticas, la tendencia al alza es elocuente.

P- Con el panorama tal como está hoy en cuanto a las tarifas ¿qué solución propondría?

R- Yo recomendaría retrotraer las tarifas al menos al nivel que tenían en 2017. Sencillamente porque hay miles de usuarios que ya no pueden pagar. Hay usuarios a los que se les ha acumulado pagos por $ 20.000 y tienen ingresos de $ 10.000 o de $ 12.000. La situación de esas personas, es que no tienen forma de pagar, y que si les cortan el servicio, no lo pueden recuperar. Se quedan sin gas, agua y luz.

P- ¿Por qué razón el gobierno no logra domar la inflación?

R- El gobierno ha desmantelado todas las regulaciones internas en materia de precios, han hecho una apertura indiscriminada sin controlar los precios internos de los bienes importados, ha habilitado la posibilidad de que las cerealeras liquiden los granos en cualquier momento, lo que a la vez habilita la especulación y nos vuelve a atar a lo que sucede con los precios internacionales. Algo que también sucede con los combustibles. Ambas cosas se ven reflejadas en la góndola. Es muy difícil que logre controlarse así la inflación.

P- ¿Le falta al gobierno un plan económico?

R- No comparto esa mirada. Creo que hay desencuentros internos en el gobierno en relación al rumbo económico. Es cierto que cuesta identificar quienes son los ‘ganadores’ del modelo económico. Lo que sí está claro es que lo que se busca es la transferecia desde los sectores asalariados a los sectores concentrados. Principalmente el agro y el sector financiero.