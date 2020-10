Qaramta y Tania, los yaguaretés que pueden salvar su especie en El Impenetrable

View this post on Instagram

El complejo de corrales que ha sido especialmente diseñado para intentar, por primera vez, cruzar un yaguareté silvestre con uno cautivo, ya ha sido construido. ⠀⠀⠀ Este es el fruto del trabajo y esfuerzo de chaqueños que viven en los parajes que rodean al Parque Nacional El Impenetrable. ⠀⠀⠀ Tania ya se siente como en casa, recorriendo el monte chaqueño que se encuentra dentro de los inmensos corrales. ⠀⠀⠀ Qaramta la sigue visitando algunas noches para intentar interactuar con ella. Solo resta esperar que Tania entre en celo y que Qaramta se anime a entrar a estos corrales, y concretar la primera junta. ⠀⠀⠀ Será un proceso largo e incierto, pero la recuperación del tigre criollo en el Chaco Argentino bien merece el esfuerzo. ________________ The construction of the pens built to attempt to breed a wild and a captive jaguar for the first time has finished. ⠀⠀⠀ This complex of corrals is the result of immense efforts from a group of neighbors of El Impenetrable National Park. ⠀⠀⠀ Tania already feels at home, walking through the Chacoan forest harbored inside the pens. Qaramta visits her frequently, looking to interact with her. What remains is to wait for her breeding period and for Qaramta to enter the pen and meet. ⠀⠀⠀ The process is long and uncertain — but the recovery of the jaguar in the Argentinian Chaco is undoubtedly worth it. @coqui.capitanich @chacodetodos @turismochaco @parquesnacionalesar ________________ |#Rewilding_Argentina|#ParqueNacional #ElImpenetrable|#Chaco |#Yaguarete |#PantheraOnca|#Jaguar |#OnçaPintada |#Qaramta|#ElEspirituVivoDelImpenetrable|#TaniaYQaramta |#KeyStoneSpecies