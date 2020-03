Qué agradable sorpresa

Neuquén

Estaba muy preocupado porque vi cómo toda la cuarentena de los adultos mayores, todo el esfuerzo realizado por muchos de nosotros, se iba por una medida que rompía con todo: la vacunación antigripal.

Estábamos todos los grupos de riesgo juntos en la calle del municipio, cine o salitas esperando afuera, eso sí con un metro de distancia, que nos pongan la vacuna y volver al aislamiento.

Tantos días que no pudimos ni ver a los amigos, a los nietos por obra y gracia del Covid-19 y ahora gracias a esta disposición nos encontrábamos en las colas compartiendo charlas, ¿entonces quién rompe la cuarentena?, ¿cómo es posible que no encontremos otra forma? Todos juntos los de riesgo. Habrá que ver de acá a 14 días si no fue riesgoso.

Y no llegué, porque se acabó el cupo. Y mientras escribo esta carta, la gran sorpresa: la gente del SIEN viniendo a aplicar la vacuna a domicilio. Otra forma. No sé si podrán a todos pero está bueno. Pero si el ISSN colabora, el PAMI colabora porque conocen a los de riesgo y vacunaran a domicilio ayudaría a menor contagios para los grupos de riesgo.



Por último, al gobierno provincial y al Banco de la Provincia: piensen cómo va a ser el operativo de pago de jubilaciones/pensiones porque muchísimos de mis compañeros jubilados nunca tuvieron la tarjeta, o la perdieron, o no usan internet o porque les gusta retirar toda la plata, pero espero que tengan una buena idea para que no veamos a los grupos de riesgo en la calle. Un poco de imaginación.

Raul Dobrusin

DNI 10.112.372