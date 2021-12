Qué decretos convalidó el Frente de Todos antes de perder el control en el Senado

En la última sesión antes del recambio legislativo que dejará al Frente de Todos sin quórum propio, el bloque oficialista logró convalidar este jueves 48 Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Alberto Fernández, que en su mayoría están vinculados a la pandemia.

Se trata de solo una parte de los 116 decretos que la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dictaminó el pasado 18 de noviembre en medio de críticas de la oposición, que denunció un “atropello” del Frente de Todos. La votación en el recinto resultó con 41 adhesiones y 23 rechazos.

En el paquete aprobado figura un programa de asistencia a la cadena de producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa; y otro programa de apoyo a pequeños productores sojeros.

El oficialismo defendió el dictado de los decretos. “Fue una situación extraordinaria para todo el mundo, que todavía no terminó y no sabemos cómo va a terminar”, fundamentó el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y agregó que “los decretos nunca estuvieron más justificados que ahora”.

En el mismo sentido, el porteño Mariano Recalde, integrante de la bicameral, afirmó que “la pandemia obligó al Poder Ejecutivo a tomar decisiones urgentes y cambiantes”.

El legislador arremetió contra Juntos por el Cambio: “Cuando algunos se ponen exquisitos, en paladines de la calidad institucional y el republicanismo, quiero decirles que estamos tratando DNU que tienen una justificación mucho más clara y concreta que otros que nunca fueron cuestionados por algunos que hoy se rasgan las vestiduras”.

En ese sentido, Recalde advirtió que “no se tuvo la misma vara cuando se designaron jueces de la Corte por decreto” ni tampoco cuando se derogó por esa misma vía el Código Procesal Penal y la Ley de Medios, ni cuando se habilitó el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios.

Por Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff advirtió que el Congreso no cumplió su rol de contralor: “No hay ningún derecho para que el oficialismo decidiera discrecionalmente que en el transcurso de 2020 la bicameral no tratara un solo decreto en ocho meses, y que en 2021 no tratara ninguno durante cuatro meses”.

“En dos años de pandemia, la bicameral estuvo 12 meses paralizada por decisión política del oficialismo”, denunció el formoseño, y concluyó: “No puede pasar que el Ejecutivo dicte decretos a diestra y siniestra que afectan la libertad, el derecho a comerciar, a la educación, y que el Congreso esté al margen y no controle”.

Entre los decretos ratificados hay 18 por los cuales se prorrogó sucesivamente el aislamiento y el distanciamiento social entre agosto de 2020 y marzo de 2021. También figura la prórroga del decreto 287/21, que facultó a los gobernadores a adoptar medidas sanitarias diferenciadas según un “semáforo epidemiológico”.

Otro de los DNU avalados es el 945/20, que habilitó a las autoridades sanitarias y migratorias locales a hacer “excepciones” en el confinamiento que debían cumplir las personas que ingresaban al país provenientes de zonas afectadas por el coronavirus. Además, se aprobó el DNU 678/21, que flexibilizó las medidas sanitarias hasta el 31 de diciembre.

“El Poder Ejecutivo dictó medidas tendientes a proteger la vida de los argentinos”, aseguró el peronista jujeño Guillermo Snopek, encargado de defender el paquete de decretos sanitarios, y agregó que esas medidas “tienen que ser analizadas por este Congreso en el marco de la emergencia pública y de una circunstancia excepcional”.

Por otra parte, el Senado convalidó el DNU 34/19, que declaró la emergencia ocupacional antes de la pandemia, así como las sucesivas prórrogas de la prohibición de despidos y suspensiones (la última hasta el 31 de diciembre). También se avaló la prórroga de la exención del pago de contribuciones patronales a instituciones de la salud (545/20).

Asimismo, se aprobaron decretos que establecieron la modalidad de pago del medio aguinaldo en el sector público.

También la exención de las contribuciones patronales para empleadores que accedieran al beneficio otorgado por el REPRO II, y para empleadores del sector privado que contrataran trabajadores participantes de programas educativos.

Otros DNU avalados fueron el 892/20, que declaró de interés público nacional la producción de gas natural (Plan Gas 2020-2024); el 650/21, que creó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina; y el 191/21, que creó un régimen de promoción del empleo en el Norte Grande.