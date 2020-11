¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Responde Teo Betancourt

Al igual que el resto de la gente que transitó los primeros meses de la cuarentena en casa, los artistas de la región se aferraron a ciertas cuestiones que en otro momento no hubieran tenido el mismo peso o la misma importancia en sus vidas.





Es por eso que, desde hace siete meses, todos los fines de semana invitamos a diversos representantes regionales para que nos comenten qué los ayudo a sobrellevar este tiempo tan particular que atravesamos.

En esta ocasión, el invitado es el titiritero Teo Betancourt, integrante del Teatro de Títeres de Fundación Cultural Patagonia (FCP).





Según nos comenta Teo, además de los imprescindibles, “extraño los abrazos de mi madre que vive en Bariloche, aunque me consuelo hablando por teléfono con ella. Los amigos tienen un párrafo aparte porque me he reencontrado con viejos compañeros de la secundaria y amigos de la infancia, y aunque la comunicación sea a la distancia, no deja de ser emocionante. Tomar algo de sol en compañía de mi amigo el mate es una forma de tenerlos cerca”.

Repasamos entonces sus imprescindibles:



Alegría



El optimismo y la alegría son elementos fundamentales en estos tiempos para no dejar de aprovechar las oportunidades. Transito mis días creando nuevos personajes, que seguramente pronto serán parte de una nueva obra del Teatro de Títeres de FCP.



Trabajo



De viajar a las escuelas para representar las funciones de títeres a trabajar desde casa ha sido un cambio rotundo. Busco adaptarme a nuevas formas de comunicarme con los destinatarios, manteniendo y arreglando a los personajes que viajan con nosotros.



Escritura



Otras formas de estar activo, que considero fundamentales en nuestra disciplina artística y practico diariamente, son escribir alguna que otra pieza de ficción, leer con avidez y buscar nuevas respuestas al viejo oficio de los títeres.



Recreación



La recreación tiene también un lugar importante en mi vida: las caminatas, la bicicleta, el inicio al parapente con el viejo anhelo de volar; siempre respetando el protocolo de seguridad por el Covid.