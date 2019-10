Qué nos espera a los argentinos

Bariloche

En cualquier sociedad tenemos a los niños, la juventud, la mediana edad y la tercer edad, cuyas distinciones básicas son haber vivido unos las experiencias y tiempos que los otros no.

Para mitigar en los jóvenes esa falta de experiencia, está en primer lugar la familia, luego los libros, la educación formal, y los diferentes medios de comunicación que existen, en especial para ellos.. los medios electrónicos.

En todas partes del mundo los jóvenes tienen a su mano noticias en tiempo real, eso hace que la toma de decisiones tenga ese aditivo de contar con información que puede hacerlos cambiar su pensamiento o actitud, en especial ante disyuntivas políticas en las cuales se les pide un voto para un candidato/a, que manejará los hilos de un poder que afectará sus vidas para bien o para mal…

Creo que la familia es el primer eslabón, la primer cadena de aprendizaje, y allí está el germen que inoculamos a los niños y jóvenes, que luego ellos llevaran como una marca, y de por vida.

Si fuiste partidario de algo, o anti algo, eso se imprime en la mesa familiar. El futuro de un país está atado a los jóvenes, pero en especial al pensamiento que esos jóvenes tengan como base de lo aprendido en el núcleo familiar.

Existen por supuesto los librepensadores, aquellos que han decidido pensar críticamente, y en esa crítica involucrar lo que se les informó en la familia, y lo aprendido fuera de ella, pero creo que una buena parte no accede a este privilegio, entre otras cosas porque la información que se brinda, muchas veces está relacionada a beneficiar o sostener solo a un pequeño grupo, de otra manera no se explica que año a año la repartición de la riqueza mundial se siga acotando a muy pocas familias y esto no sea la principal noticia y ¡genere el debate mundial que se merece !!

Lo que nos espera a los Argentinos tiene mucho que ver con los jóvenes, y si hemos sembrado odio, racismo, xenofobia, sectarismo, y pensamientos únicos, primará una sociedad de ese estilo, pero si en cambio hemos sembrado solidaridad y empatía, como punto de partida de cualquier otra premisa de vida, es posible que se pueda ver un futuro promisorio.

Como en todas las épocas los jóvenes son quienes guiaran el futuro. Si el abono fue a base de veneno, habremos generado un futuro de odio y muerte..pero si hemos hecho lo posible por sembrar con abonos no tóxicos, seguramente la planta nos dará frutos que sirvan..recordando aquello que..” el odio envenena más al envase que lo contiene, que el lugar donde se vierte”. Sin odio, hay un mejor futuro para todos...

Jorge L Fernández Avello

DNI 12.862.056