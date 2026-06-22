Recta final: ANSES confirmó el calendario de pagos de la última semana de junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará por concluido el esquema operativo que unificó el incremento mensual por movilidad del 2,58%, el refuerzo extraordinario de contingencia y la primera cuota del aguinaldo.

Entre el lunes 22 y el viernes 26 de junio 2026, la atención en los bancos se dividirá en dos grandes frentes: por un lado, el cierre definitivo de los programas de cobertura social directa de ANSES; por el otro, la apertura de cajas para el personal pasivo que supera el piso salarial básico.

Este recambio de beneficiarios exigirá un seguimiento riguroso de los turnos bancarios, para evitar aglomeraciones en los centros urbanos.

Junio 2026: el cierre de la mínima y el inicio de las jubilaciones y pensiones superiores de ANSES

El operativo, diseñado por el organismo previsional, completará este lunes el tramo destinado a las escalas iniciales, para dar paso inmediato a los haberes más altos del sistema previsional. Bajo las pautas del Decreto 399/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá habilitadas las ventanillas de cobro según la siguiente progresión de documentos:

Jubilación Mínima (Cierre) : los beneficiarios con DNI finalizados en 9 percibirán sus fondos este lunes 22 de junio 2026 , completando el bruto unificado de $674.976,99 (básico de $403.317,99, medio aguinaldo de $201.659 y el bono de $70.000).

: los beneficiarios con DNI finalizados en 9 percibirán sus fondos este lunes , completando el bruto unificado de $674.976,99 (básico de $403.317,99, medio de $201.659 y el bono de $70.000). Haberes Superiores (Inicio) : el personal pasivo que percibe ingresos medios y altos, con un techo regulado de hasta $2.713.948,17 de básico ordinario (que escala a $4,070,922.25 al integrarse el medio aguinaldo ), cobrará agrupado de a dos dígitos por jornada hábil: DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio 2026. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026. DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio 2026. DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.

: el personal pasivo que percibe ingresos medios y altos, con un techo regulado de hasta $2.713.948,17 de básico ordinario (que escala a $4,070,922.25 al integrarse el ), cobrará agrupado de a dos dígitos por jornada hábil:

Es indispensable que los jubilados de Río Negro y Neuquén contemplen que, sobre estos valores históricos, se calcula el beneficio del 40% por Zona Austral, factor que eleva de forma neta los montos a percibir en los cajeros locales respecto a las planillas nacionales.

Junio 2026: cronograma final para la AUH, Asignación por Embarazo, SUAF y Fondo de Desempleo de ANSES

Las ventanillas de asistencia social directa y los seguros de contingencia laboral, administrados por ANSES, también completarán sus giros mensuales durante este período:

AUH y Asignaciones Familiares (SUAF)

Ambos programas cierran sus calendarios, este lunes 22 de junio 2026, con la acreditación a los DNI finalizados en 9. Para la Asignación Universal por Hijo, el bruto se ubica en $144.932, con un desembolso directo neto de $115.945,60 por la retención del 20% (la AUH por Discapacidad percibe $377.532 netos).

Cabe recordar que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquida el 100% automático para menores de hasta 5 años, cuyos controles sanitarios fueron validados por el Ministerio de Salud. En tanto, por la Resolución 146/2026, el rango inicial del SUAF percibirá $72.474 por hijo.

Asignación por Embarazo

La cobertura para futuras madres completará sus tres jornadas remanentes bajo el siguiente orden:

DNI 7: lunes 22; DNI 8: martes 23; DNI 9: miércoles 24 de junio 2026.

Fondo de Desempleo

El seguro para trabajadores desvinculados del mercado formal del trabajo se calculará sobre el 75% del promedio de las últimas seis remuneraciones salariales, aplicando topes vinculados al salario mínimo que fijan un piso de $181.500 y un techo de $363.000:

DNI 2 y 3: lunes 22; DNI 4 y 5: martes 23; DNI 6 y 7: miércoles 24; DNI 8 y 9: jueves 25 de junio 2026.

Junio 2026: cómo auditar el recibo digital con la aplicación Mi ANSES desde el celular

Frente a un cierre de mes que acumula liquidaciones complejas por la convergencia de aguinaldos, bonos y salarios familiares, el control de las liquidaciones se consolida como una práctica de prevención fundamental. La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que todas las órdenes de pago emitidas se encuentran disponibles para su visualización remota, de manera gratuita.

Para verificar que los descuentos obligatorios de la obra social (PAMI) y los adicionales por zona geográfica se hayan liquidado de forma transparente, los titulares y apoderados pueden ingresar a la plataforma online o descargar la aplicación móvil Mi ANSES. El acceso se realiza introduciendo el número de CUIL o CUIT, acompañado por la Clave de la Seguridad Social.

La interfaz optimizada para teléfonos celulares permite navegar el menú, seleccionar la pestaña de prestaciones y descargar el recibo digital de haberes, sin necesidad de recurrir a una computadora o trasladarse a las oficinas físicas, garantizando el resguardo de la información antes del vencimiento definitivo de las órdenes de cobro el próximo 10 de julio 2026.