Qué piensa Pesatti de cara a su gobierno en la capital rionegrina

La “restitución de la autoridad” del municipio y su concentración en las” incumbencias locales” fueron las prioridades ratificadas por el vicegobernador Pedro Pesatti para su gobierno de Viedma, a partir del 10 de diciembre.

El electorado capitalino lo consagró el domingo su intendente para el período 2019-2023. Ponderó ese respaldo pero sigue en campaña mientras vaticinó que Juntos vencerá en la elección nacional del 27 de octubre en los tramos de representantes de Río Negro, que encabeza Alberto Weretilneck.

Dijo que habrá un cambio de estrategia en el corte de boleta en favor de “cualquier candidato a la presidencia” pero el hoy vicegobernador adelantó su voto por la fórmula Fernández-Fernández.

En diálogo con RíoNegro, el viedmense explicó que “nunca existe un solo factor” en los resultados aunque si hubo una “decisión de los viedmenses de iniciar una nueva etapa después de 16 años de continuidad de un grupo político”.

P: ¿Qué mensaje conlleva ese pedido cambio?

R: Primero, restituir la autoridad para que el municipio sea lo que debe ser: el gran organizador de la ciudad, que hoy está muy desplazado. Se nota en las tierras, cuya planificación está en manos de los desarroladores inmobiliarios o de las tomas, siempre intereses particulares. Ese adecuado acceso a los tierras lo debe garantizar el municipio, tanto para quienes no tienen plata o para quienes la tienen.

P: ¿Y también viviendas?

R: Si… Pero acá está el otro tema, es decir, diferenciar los temas municipales y cuáles no lo son. Las viviendas son más del orden provincial o nacional. Regular las tierras solo lo puede hacer el municipio, o no se hacen, como el tránsito, o la recolección de basura, porque no lo hará ni el presidente ni la gobernadora. Eso no hay que perderlo de vista aunque si demandaremos en temas nacionales. Tampoco hice campaña con esos requerimientos que eran la propuesta perfecta -como empleo, viviendas- porque no quise prometer algo no sé si puedo cumplir.

Provisorios finales 11.961 votos/36,4% para Pesatti. No oficial. Junta inicia conteo final. 3.221 diferencia con De Rege, con 8.740 votos y 26,63%.

P: Las “barreras invisibles”en la ciudad si fue un eje. ¿Advierte esa situación y qué hacer?

R: Si.. Es una ciudad totalmente desintegrada.. Hay una calle que nace en el río y termina en el 30 de Marzo con cuatro nombre (25 de Mayo, Caseros, Giachino y Carlos Gardel). Eso simboliza la fragmentación. Por eso, la política de integración será ordenadora en mi gobierno y las áreas deben confluir en la misma lógica.

P: ¿Ya tiene el equipo?¿ Lo está hablando?

R: Tengo algunos perfiles. Lo hablé con algunos, pero sin propuestas. Lo anunciaré este mes, por lo menos, los más importantes. Estoy pensando en un Jefe de Gabinete. Creo que esa figura se necesita para recomponer el poder de policía del municipio.

P: El Concejo tendrá mayoría opositora. ¿Es un riesgo?

R: Lo veremos en la práctica. No lo veo como un problema sino como una oportunidad de dialogar. Las cosas que Viedma necesita requiere del concurso de muchas voluntades.

Pesatti habló de otro “plan corte”, Pichetto y su voto a Fernández-Fernández

Pesatti aprovecha el respaldo electoral y milita para las próximas elecciones nacionales.

Juntos -dice- ganará en “el tramo al Senado y Diputados. Ya en las PASO existía la aspiración de la gente para que Weretilneck gane, pero la técnica del corte fue un obstáculo difícil de resolver para nosotros. Ahora vamos a cambiar la estrategia para el corte, y que la gente elija el candidato a presidente.

P: ¿Y su propuesta al elector en ese voto?

R: Mi pensamiento es de público conocimiento.

P: ¿ Es la fórmula Fernández- Fernández?

R: Seguro. Pero, no es un un problema de nombres, son ideas. Nunca apoyé a Macri.

P: ¿Por qué fue entonces al acto de la candidatura a vice de Miguel Pichetto de Viedma, en julio?

R: Era mi obligación acompañar al gobernador y un reconocimiento a Pichetto por su actitud en momentos de dificultades para la provincia. Tengo ideología, pero no me importa las etiquetas que me ponen por lo que hago. Así, lo hicieron por ir a ese acto, me la recordaron en la campaña. Yo sabía de las consecuencias pero me interesó tener ese reconocimiento. Soy amigo de Pichetto pero lo enfrentamos en el 2015. Me causa gracia que algunos que fueron pichettistas hoy lo satanizan cuando el senador siempre fue igual, y es muy coherente. Lo respeto tal como es.