Pesatti ganó y será el primer intendente de Juntos en Viedma

En un triunfo inobjetable, Viedma se plegará a las otras principales ciudades como Cipolletti y Bariloche, para agitar en la capital rionegrina las banderas de Juntos Somos Río Negro (JSRN), tras las elecciones municipales de ayer.

El actual vicegobernador Pedro Pesatti se hará cargo del Poder Ejecutivo municipal a partir del 10 de diciembre, dejando atrás a cinco adversarios políticos.

La victoria del oficialismo da por tierra con las aspiraciones del radicalismo -que a través de distintas vertientes- pretendía seguir gobernador la ciudad desde el año 2003 cuando el fallecido Jorge Ferreira hizo su primer mandato que se extendió hasta 2013. A éste, luego lo remplazó el recientemente fallecido José Luis Foulkes entre ese año y agosto pasado.

Con el 82% de las mesas escrutadas, la fuerza oficialista obtenía al cierre de esta edición un total de 9.982 votos aventajando a los fracciones que mostró el radicalismo y Cambiemos que inicialmente lograba un total de 7.113 sufragios. Tanto Somos Viedma como la colectora del ARI llevaban a la cabeza al ex vicegobernador radical Mario De Rege.

En tercer lugar quedó desplazado el Frente de Todos en la conjunción que lograron mantener el Partido Justicialista y la agrupación Río de Magdalena Odarda. En este caso, la candidata Evelyn Roussiot quedó con 5610 votos.

Muy lejos quedaron el Partido Alternativa y Recuperación del actual legislador Mario Sabatella con 2.762 votos, Encuentro Progresista de Matías Chironi con 986 y Unión Patria Viedma de Roy Rowe con 533 sufragios. Éstos dos últimos ingresaron recientemente a la arena política sin lograr el consenso entre los vecinos de la ciudad.

Pesatti celebró anoche el triunfo en el local partidario de calle Alem, a metros del cerrado Comité Provincial del radicalismo. Hacia Allí, confluyeron numerosos jóvenes y militates barriales, en tanto que el electo intendente estuvo acompañado por el gobernador Alberto Weretilneck, la electa Arabela Carreras, su compañero de fórmula Alejandro Palmieri, y los ministros de Gobierno Luis Di Giácomo y Gastón Pérez Estevan, entre otros principales dirigentes del oficialismo.

En un clima de algarabía, Pesatti habló a los presentes mientras que de fondo, los dirigentes barriales hacían tronar sus bombos. Pesatti triunfó categóricamente en todas las parroquias a excepción de las mesas instaladas en los barrios de humildes condición como Mi Bandera y Lavalle donde De Rege se alzó con la mayoría de los votos. Allí, se relegó al vicegobernador al tercer lugar. Segunda se ubicó Roussiot.

El reparto en el Tribunal de Cuentas será distinto. Es muy posible que esté integrado por Juntos y el Frente deTodos, en virtud de que el sector orientado por Roussiot obtuvo más votos que De Rege, que fue empujado por dos listas.

Objetivos: “dar una comunidad a la ciudad” y “ganar en octubre”

Exultante Pesatti, llegando al local de Juntos para festejar. (Foto: Marcelo Ochoa)

“Nuestra obligación será darle una comunidad a Viedma, que hoy no tiene”, lanzó el intendente electo Pedro Pesatti anoche como desafío inicial para su gobierno local. También hizo una arenga política al llamar a “continuar con la militancia” para el triunfo de Juntos en las elecciones del 27 de octubre.

Pesatti, rodeado del gobernador Alberto Weretilneck y su sucesora Arabela Carreras, reconoció su satisfacción y alegría por el “gesto de confianza” de su ciudad, con la “responsabilidad” que conlleva.

Los festejos mayores se dieron en el local de calle Alem. Con la tendencia marcada, la dirigencia llegó al lugar y el único orador fue el intendente electo. Se dedicó en un inicio a los agradecimientos, entre ellos, los llamados de sus “adversarios” (que “ya no lo son”, aclaró), Mario De Rege, Evelyn Rousiot y Mario Sabbatella.

En su mensaje, Pesatti también valoró que Viedma “tendrá el privilegio” de tener en la Casa de Gobierno a “una amiga y compañera trabajo”, resaltando a la próxima mandataria y el “gran diálogo” que existe entre ellos. Luego hizo lo propio con “la potencial voz” que Río Negro dispondrá con Weretilneck , calificándolo como “un gran humano” y que “escucha a la comunidad”.

Repitió además que la ciudad ya no “tendrá barreras” y llamó a su integridad, como se ha logrado en la provincia. Reafirmó para su gestión el objetivo de darle a su ciudad “una comunidad, que hoy no tiene”, pero no quiso culpar a nadie que todavía no lo sea.

De Rege y Rousiot conformes, y con miradas al futuro

El candidato radical Mario De Rege ponderó el trabajo realizado, se hizo “una gran campaña y una gran elección. Se ha creado un gran equipo” y “evidentemente éste es un punto de partida para el radicalismo en Río Negro”.

Por su parte, la concejal Evelyn Rousiot, del Frente de Todos, admitió el resultado esquivo pero llamó a no bajar los brazos mientras ponderó el rol que esa fuerza tendrá en el Concejo . “Tendremos la responsabilidad de hacer cumplir promesas de campaña, de cuidar los fondos públicos, que en Viedma se haga un gobierno para y por los viedmenses”. Valoró los resultados por una tarea de “militancia a pulmón” .

En otra parte, De Rege resaltó el aporte del “radicalismo militante, donde los funcionarios trabajaban hasta tarde, militaban y tal vez no es lo que se ve hoy en día. Pero eso lo vamos a ir construyendo entre todos”.

Sotuvo que “fueron dos meses y medio de mucho trabajamos y no fuimos ni oficialismo municipal ni provincial. No se nos dio, pero creo que hicimos política de la forma que pregona el radicalismo, desde las propuestas y los valores. No es poca cosa”.

Análisis: consolidación territorial y base electoral

Por Adrián Pecollo

Juntos festejó en Viedma y conducirá también la Capital. Así, salvo Roca, mandará en las tres ciudades principales.

Es la séptima sumada a su dominio (antes, logró Beltrán, Pilcaniyeu, Choele, Maquinchao, Cipolletti y Los Menucos) y perdió una (Cinco Saltos). Especula contar con otras localidades en octubre.

El triunfo capitalino conlleva valor emblemático. Vale para la consolidación partidaria y, más aún, a la campaña nacional.

Tuvo un costo innecesario. Instaló un sobrado triunfo (“más del 40%” y “cerca al 50%), que no se sostuvo con los votos. Pesatti no llegó al 36%. Igual caudal que con la huerfana boleta de Weretilneck en las PASO, hace mes y medio, y 24 puntos menos del respaldo provincial de abril. Es cierto si que esa base (repetida) puede ser un punto inicial para el ansiado crecimiento de Juntos en octubre.

Las vertientes radicales -pese a la irrupción de De Rege- siguen en caída. Perdieron ayer en Viedma y S. Grande. Y sólo Rousiot, en tercer lugar, salió bien parada de la fragmentada incursión kirchnerista, con tres listas.